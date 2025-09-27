Capa Jornal Amazônia
No Dia de São Cosme e Damião, Zeca Pagodinho distribui doces e é confundido com Martinho da Vila

Como faz todos os anos, o cantor percorreu as ruas da Zona Oeste do Rio de Janeiro para distribuir sacolinhas de doces

O Liberal

Como faz todos os anos, o cantor Zeca Pagodinho percorreu as ruas da Zona Oeste do Rio de Janeiro para distribuir sacolinhas de doces em homenagem ao Dia de São Cosme e Damião. Durante a ação, ele passou de carro pela Avenida das Américas e parou ao ver um grupo de crianças reunidas.

Ao sair do veículo, uma senhora que acompanhava as crianças começou a cantar o clássico “Devagar, Devagarinho”, de Martinho da Vila, confundindo o sambista de Vila Isabel com o cantor de Xerém.

“Isso é Martinho da Vila!”, disse Zeca Pagodinho, arrancando risadas das crianças e responsáveis que estavam no local.

Nas redes sociais, a equipe do cantor compartilhou a tradição anual e brincou com a confusão dos fãs entre os dois artistas.“Pagodinho da Vila! 🤜🏾❤️🤛🏾 Como faz todos os anos, hoje foi dia de Zeca Pagodinho distribuir doces para as crianças! 🍭🍬💖 E na emoção do encontro, a galera acabou confundindo os sambistas! 🤪😂😍 Martinho da Vila? Não, é o Zeca Pagodinho! Salve, São Cosme e Damião! Salve @martinhodavilaoficial! Porque pra deixar a vida te levar, você precisa ir devagar, devagarinho, não é mesmo?”, brincou a publicação.

