Solidariedade de São Cosme e Damião movimenta ruas de Belém

A tradicional festa de São Cosme e Damião, dia 27 de setembro, que se comemora com a entrega de doces e bombons, ainda resiste nas ruas de Belém. Ao longo dos anos vem se renovando e criando novas formas de celebrar a data.

A Casa de Zé Pelintra, que é de umbanda cruzada, em Ananindeua, exerce o sincretismo religioso e nessa data procura fazer ações de solidariedade não apenas às crianças, mas para as pessoas de qualquer idade e, principalmente, em situação de rua.

A Yalorixá Karol D'OYA Oju Iná, que é zeladora da casa de santo, explica que a religião de matriz africana tem como um de seus pilares a solidariedade. Portanto, em dias de festa é necessário agir e propagar ações que proporcionem o bem ao próximo.

"Se um dos pilares da umbanda é a caridade, a gente exerce esse tipo de ação e procuramos sempre envolver essas pessoas em situação de rua, pois a tradição é levar às crianças, mas essas pessoas são indefesas como crianças", pontua a mãe de santo.

O grupo começa as entregas pela Praça Waldemar Henrique e depois percorre para a Praça do Relógio e Praça da República. "A ideia é percorrer por esses locais onde concentram esses grupos. Uma vez por mês nós realizamos essas ações de acordo com as datas comemorativas", acrescenta Yalorixá Karol D'OYA Oju Iná.

Nesta sexta (27), foram entregues mais 700 sacos de bombons, roupas, alimentos e materiais de higiene.

Ivanilsa Ferreira, 32, diz que vive em situação de rua desde os cinco anos, pois perdeu os pais para as drogas. Ela conta que esse tipo de ação é o que lhe conforta, pois é o momento em que consegue ganhar roupas e alimentos. "Hoje além de roupas e alimento, também ganhei bombom", festejou Ivanilsa.

Sincretismo

Os santos católicos São Cosme e Damião eram dois irmãos médicos, que tinham um um irmão mais novo que ficou doente. E como promessa, eles passaram a cuidar do irmão e também dos menos favorecidos. Eles são padroeiros dos médicos e das crianças.

"O Erê, que é uma entidade de luz, é uma força grande, pois quando um erê faz um trabalho ou um pedido, ninguém consegue desfazer, pois nele há a pureza, a simplicidade, o amor. O pedido para uma criança sempre é atendido", esclarece a mãe de santo.