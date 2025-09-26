Qual o santo do dia de hoje, 26 de setembro? Veja a oração de Santos Cosme e Damião

No dia 26 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santos Cosme e Damião, mártires e padroeiros dos médicos, cirurgiões e farmacêuticos. Eles são lembrados por dedicarem suas vidas ao cuidado dos doentes, exercendo a medicina gratuitamente. Embora tradicionalmente a festa fosse comemorada em 27 de setembro, o calendário litúrgico foi alterado em 1969, fixando a data em 26 de setembro. No Brasil, a data é marcada também por uma popular festa em que doces são distribuídos, mas a celebração oficial é em memória de seus testemunhos de fé e martírio.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 26 de setembro?

Santos Cosme e Damião são os santos do dia 26 de setembro e são conhecidos como padroeiros dos médicos, cirurgiões e farmacêuticos. Eram irmãos, embora não gêmeos, que viveram no século III e foram médicos que praticavam sua profissão sem cobrar dos pacientes, especialmente os pobres. Por sua generosidade e fé inabalável, foram perseguidos e martirizados durante o Império Romano, na época do imperador Diocleciano. Eles simbolizam a caridade, a dedicação e o amor ao próximo, especialmente aos mais necessitados.

Qual a oração de Cosme e Damião?

“Gloriosos Santos Cosme e Damião, médicos dos corpos e das almas, que, com amor e caridade, cuidastes dos doentes gratuitamente, ajudai-nos em nossas necessidades.

Intercedei por nós junto a Deus, para que, pela vossa proteção e exemplo, sejamos fortalecidos na fé e na esperança.

Protegei-nos dos males do corpo e do espírito, e fazei-nos perseverar no caminho do amor e da justiça. Amém.”

Quem foram Cosme e Damião?

Santos Cosme e Damião nasceram na região da Arábia e receberam formação em medicina na Síria. Eles foram médicos que decidiram praticar a medicina gratuitamente, dedicando-se a atender os mais pobres e doentes, sem buscar lucro. Essa generosidade e compromisso com o próximo fizeram com que fossem reconhecidos como santos e padroeiros da medicina.

Durante a perseguição aos cristãos promovida pelo imperador Diocleciano, foram presos, torturados e mortos por se recusarem a renunciar à fé cristã. Por sua coragem e martírio, foram canonizados e tornaram-se modelos de fé e caridade.

No Brasil, a data de 26 de setembro também ganhou uma festa popular, com a distribuição de doces às crianças, especialmente balas e pirulitos, em homenagem aos santos. É importante destacar que essa tradição popular tem um contexto diferente da celebração litúrgica, que honra a memória dos santos mártires.

Apesar de algumas festas populares terem se misturado com práticas de sincretismo religioso, Santos Cosme e Damião permanecem na tradição católica como exemplos de dedicação aos doentes, à fé e ao serviço gratuito e amoroso ao próximo.