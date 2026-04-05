Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa para comunidade em Xerém

Em clima de Páscoa, o cantor Zeca Pagodinho levou alegria às crianças de Xerém, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro (RJ). O sambista distribuiu ovos de chocolate para os pequenos da comunidade.

Para a ação, que já se tornou uma tradição do artista, Zeca Pagodinho carregou sua picape com diversos ovos de chocolate e percorreu a região. A iniciativa foi amplamente divulgada em suas redes sociais.

Tradição de Páscoa do sambista

Em sua publicação online, o artista celebrou a data e a continuidade da sua ação beneficente. "Coelhinho da Páscoa chegou! Hoje teve distribuição de ovos de chocolate na região, mantendo essa tradição de anos. Feliz Páscoa, família do samba", escreveu.