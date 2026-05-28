Dorama na Globo? Sessão da Tarde de hoje quinta-feira (28/05) tem filme coreano
O filme "Rebound: Uma Nova Chance" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo
A TV Globo exibe de forma inédita na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (28/05), às 15h25, o filme sul-coreano " Rebound: Uma Nova Chance", dirigido por Hang-Jun Jang e estrelado por Jae-hong Ahn, Jin-woon Jeong, Gun-joo Jung. Confira a sinopse.
Qual a sinopse de "Rebound: Uma Nova Chance"?
Baseado na história real do time de basquete do colégio Busan’s Jungang no Campeonato Nacional de Basquete Escolar de 2012, o longa mostra a resiliência e a relação entre o técnico e os seis jogadores da equipe em busca da vitória.
Informações de "Rebound: Uma Nova Chance"
- Título original: Ri-ba-un-deu
- Classificação: 14 anos
- Duração: 2h02m
- Nacionalidade: sul-coreana
- Gênero: drama, biografia, esporte
- Lançamento: 2021
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
