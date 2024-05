K-drama, C-drama, TW-drama e doramas: saiba qual é a diferença entre os gêneros

As plataformas de streamings estão produzindo e disponibilizando dezenas de conteúdos asiáticos. Com sucesso garantido, no Brasil, o gênero já tem público garantido.

Por exemplo, a atriz Chun Woo-hee é a queridinha do momento. Ela interpreta em 'The 8 Show', a personagem Se Ra, já em 'Uma Família Inusitada', ela faz está no papel de Do Da-hae.

As duas séries são da Netflix.

Com tantos conteúdos disponíveis o público se confunde com algumas terminologias, já que existe o K-dramas, C-dramas, TW-dramas, doramas, dentre outros, de acordo com o Tec Mundo.

Entenda a diferença de todos esses subgêneros!

Dorama

São conteúdos com dramas televisivos em língua japonesa. Esse nome é o mais conhecido do público, por isso acabou sendo adotado para designar as séries asiáticas como um todo.

Mas o dorama é basicamente uma série japonesa cujos protagonistas podem, ou não, se envolver em um romance que irá perdurar por todos os episódios.

K-drama

Os k-dramas são produções seriadas vindas da Coreia do Sul, nelas tem histórias completas e focadas em um núcleo enxuto de personagens. Em média, têm até 32 capítulos, também com cerca de 1 hora, e não costumam ganhar mais de uma temporada.

C-drama

É o drama coreano mas oriundo da China. Sua designação é atribuida aos dramas televisivos em língua coreana realizados pela Coreia do Sul.

TW-Dramas

O conteúdo vem diretamente de Taiwan e tem história dramática estendidas para a programação de televisão, geralmente dramatizando relacionamentos através do intervalo geral de dez a quarenta episódios de uma hora