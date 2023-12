Morre irmã de Alana, a Honey Boo Boo, do reality 'Chegou Honey Boo Boo!'

Anna Cardwell, irmã de Alana Thompson, a Honey Boo Boo, e filha de June Shannon, a Mama June do reality show Chegou Honey Boo Boo!, morreu aos 29 anos. Ela realizada tratamento de um câncer em estágio terminal.

"Esta é uma publicação que eu gostaria de não ter de fazer 💔 Ontem à noite, rodeámos todos a Anna de amor e dizemos-lhe que estava tudo bem em ir. Infelizmente por volta das 11:00, Anna deu o seu último suspiro. A Anna estava com tantas dores ontem à noite, mas agora como família todos sabemos que ela está em paz agora. Eu realmente não sei o que dizer porque meu coração está completamente partido. Ver a minha irmã de 29 anos neste último ano a lutar contra esta doença horrível não tem sido fácil. Anna era uma lutadora e ainda é. Senhor, por favor abraça os seus 2 bebés e a nossa família, pois os próximos dias tornarão tudo isto realidade 🥹. Estou tão feliz por teres esperado até eu chegar a casa para dar o teu último suspiro! Teria adorado que me visses a graduar-me na faculdade, mas sei que vais torcer por mim para sempre no céu! Vamos todos garantir que o teu legado permaneça para sempre. E prometo sempre garantir que comemoramos o nosso aniversário como se nunca tivesses partido! O céu está um pouco diferente hoje. Sempre te amaremos Anna 💔. Bateste-me forte com a Anna dele, mas sei que estás num lugar melhor agora e sem dor para sempre", escreveu Honey Boo Boo.

A jovem ficou conhecida no reality show de 2012. O programa contava a história de Alana Thompson, a Honey Boo Boo, que aos sete anos era veterana em concursos de beleza para crianças, e de sua família. Com duas temporadas de sucesso, o programa de grande sucesso foi cancelado. Além de Alana, participavam do reality seus pais, June Shannon (Mama June) e Mike Thompson (Sugar Bear), e as irmãs, Anna (Chickadee), Lauryn (Pumpkin) e Jessica (Chubbs).

A mãe também contou como tudo ocorreu: "Com o coração partido, anunciamos que @annamarie35 não está mais conosco. Ela faleceu em minha casa ontem à noite pacificamente às 23h12. Ela lutou muito por 10 meses, faleceu com sua família ao seu redor. Amamos todos vocês e continuamos orando e pensando por nossa família neste momento difícil".

VEJA MAIS

Mama contou em entrevista ao Entertainment Tonight, em julho deste ano, que estava lidando com o diagnóstico de um carcinoma adrenal em estágio quatro da primogênita: "Às vezes, é uma montanha-russa emocional. Ela não vai entrar em remissão. Todos nós aceitamos isso. Alguém pode dizer a você seis meses e você pode viver cinco anos. Mas é uma loucura pensar que ela provavelmente não estará aqui em cinco anos".

Anna deixa dois filhos, Kaitlyn, de 10 anos, e Kylee, de sete anos, além do marido, Eldridge Toney, que tem recebido o carinho dos fãs do reality em sua rede social.