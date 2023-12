Após 14 anos de morte de Clodovil, mansão em Ubatuba pode ser demolida; entenda os motivos

Após 14 anos desde o falecimento do estilista Clodovil Hernandes, a mansão construída por ele em Ubatuba, litoral norte de São Paulo (SP), está sob ameaça de demolição. A promotoria de Ubatuba do Ministério Público de São Paulo moveu uma ação solicitando a demolição da construção devido à localização em área de proteção ambiental. A residência fica entre a Praia do Meio e a Praia do Léo. Conta com 20 cômodos em uma área de 4,3 mil m² e encontra-se deteriorada devido ao abandono. O imóvel, avaliado anteriormente em R$ 1,6 milhão. Chegou a ser leiloada para quitar dívidas deixadas pelo estilista, que também atuou como apresentador e político, sendo deputado federal de 2007 até seu falecimento em 2009.

Leiloada pela 4ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo, a mansão foi arrematada em 2018 por R$ 750 mil, mas permanece no centro de uma disputa judicial. A arrematante solicitou a anulação do leilão, argumentando que o edital não mencionava a localização do imóvel em área de preservação ambiental, condição que impacta a plena utilização do imóvel. O valor arrematado foi depositado em conta judicial e, embora a Justiça tenha negado a devolução, determinou a transferência da propriedade à compradora.

O Ministério Público requereu a demolição da construção. O pedido já foi contestado pelo escritório Queiroz Prado, responsável pelo espólio de Clodovil, aguardando decisão judicial. Apesar do estado de abandono, a mansão continua a intrigar pela sua localização entre a Mata Atlântica, com vista para o mar. Clodovil participou ativamente do paisagismo e da construção, inclusive adicionando elementos curiosos, como uma capela dedicada à sua mãe, um vaso sanitário ao ar livre e uma jacuzzi.

Em 2016, parte da estrutura foi demolida por invadir uma área de preservação permanente e agora a promotoria busca a demolição total e a restauração da área afetada.

Sobre o Clodovil

Clodovil, conhecido por seu sucesso na alta costura e posterior carreira na política e televisão, faleceu em 2009 aos 71 anos. A reportagem procurou o Ministério Público de São Paulo para mais detalhes sobre a ação, aguardando resposta.