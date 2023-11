Ganhador do Nobel da Paz, diplomata norte-americano Henry Kissinger morre aos 100 anos

A Kissinger Associates Inc anunciou, nesta quinta-feira (30), a morte do diplomata norte-americano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Henry Kissinger, ocorrida na quarta-feira (29), na casa em que ele morava, em Connectitcut. O diplomada de 100 anos nasceu em Furth, na Alemanha, em 27 de maio de 1923, e se mudou com sua família para os Estados Unidos em 1938, antes da campanha nazista para exterminar os judeus europeus.

Ele era reconhecida por sua forte atuação como Secretário de Estado e Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos nos governos dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford, na década de 1970, e por sua participação em vários eventos globais importantes, durante a Guerra Fria.

Durante sua trajetória, Henry Kissinger esteve à frente de conversas com a União Soviética para controlar a corrida nuclear na Guerra Fria; foi responsável por aproximar os Estados Unidos da China; e participou de negociações de paz para a Guerra do Vietnã, mas também causou polêmica ao apoiar ditaduras anticomunistas na América Latina.

Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1973, junto com o vietnamita Le Duc Tho, após negociação conjunta por um cessar-fogo no Vietnã, que resultou na retirada das tropas americanas do país naquele ano.

Uma cerimônia pública de memorial deve ser realizada em Nova York em homenagem a Kissinger, mas a previsão é que o funeral seja reservado apenas para a família. A causa da morte ainda não foi divulgada.