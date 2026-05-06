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Primavera Sound 2026 revelará line-up em breve; saiba quando

Estadão Conteúdo

O Primavera Sound acaba de revelar a data de anúncio de seu lineup de 2026. Nas redes sociais, o festival divulgou que os artistas a se apresentarem nesta edição serão divulgados na próxima segunda-feira, 11.

O festival deste ano acontece entre os dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O festival ocorreu em apenas outros dois anos na capital paulista, 2022 e 2023. Em 2024, o evento foi cancelado por conta de "dificuldades externas" e "desafios da indústria musical", segundo afirmaram os organizadores à época.

Até o momento, não há informações sobre valores nem data de abertura das vendas dos ingressos.

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Primavera Sound 2026

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