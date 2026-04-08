Influenciador morre após publicar carta de despedida nas redes sociais; texto menciona traição

A morte do influenciador digital Carlos Filhar foi confirmada nesta terça-feira (7) por uma amiga próxima, após grande repercussão nas redes sociais. A confirmação foi feita por Renata, citada pelo próprio criador de conteúdo em uma carta de despedida publicada poucas horas antes.

Mais cedo, o influenciador havia compartilhado um texto em que relatava um momento de fragilidade emocional e refletia sobre sua trajetória recente na internet. Conhecido por vídeos de humor, ele ganhou visibilidade ao longo de pouco mais de um ano, período em que produziu conteúdos ao lado do então companheiro, com quem dividia a rotina nas redes.

Traição do marido

Na publicação, Carlos também abordou o relacionamento com Arthur, que havia passado por uma crise após a exposição de uma traição. No texto, o influenciador afirmou que viveu ao lado do parceiro “os dois melhores anos” de sua vida e fez um apelo para que não houvesse julgamentos ou ataques.

Segundo ele, apesar da quebra de confiança no relacionamento, que já havia sido comentada publicamente, não havia ressentimentos.

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Trecho da carta emocionou seguidores

Em um dos momentos mais marcantes do texto, o influenciador se dirige diretamente ao companheiro, em tom afetivo:

“Meu amor, você vai ser sempre meu dengo, meu vidinha, meu carrapatim, meu miudinho e meu mor. Você não errou, você se esforçou demais pra caber no mundo que não te cabia. Já conversamos e entendemos isso, tá bom? Só a gente sabe.”

Na sequência, ele também faz uma despedida com referências à fé:

“Me despeço dessa vida com muita paz, muita calma no coração e no Deus que eu sempre acreditei. Ele está esperando por mim de braços abertos, porque ele conhece meu coração.”

Quem era Carlos Filhar?

Natural de São José do Rio Preto, o influenciador Carlos Filhar somava mais de 300 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ele publicava conteúdos variados, que iam de registros do dia a dia e momentos em família a vídeos de humor e reflexões pessoais.

A projeção nacional veio principalmente a partir da exposição de sua rotina ao lado do companheiro, com quem mantinha um relacionamento compartilhado abertamente com o público nas plataformas digitais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)