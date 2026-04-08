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Atriz Lucy Alves e influenciadora Julia Britz oficializam namoro nas redes sociais

O anúncio foi feito por meio de fotografias publicadas pela atriz, recebendo interações da influenciadora digital nos comentários

O Liberal
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Lucy Alves assume namoro com modelo Julia Britz (Reprodução)

A atriz Lucy Alves confirmou o início de um novo relacionamento nesta terça-feira, 7 de abril. A artista utilizou seu perfil em uma rede social para publicar um álbum de fotografias no qual aparece acompanhada da influenciadora digital e modelo Julia Britz, incluindo registros de ambas em ambiente de praia.

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Julia Britz, que é natural da Paraíba, mesma localidade de origem de Lucy, atua na produção de conteúdo para plataformas digitais e trabalha como modelo. Após a publicação das imagens, a influenciadora registrou um comentário na postagem declarando afeição pela atriz, que respondeu à mensagem.

"Como é bom dividir a vida contigo. Te amo, neguinha", escreveu Julia nos comentários. "Te amo, nega", respondeu Lucy.

Este é o primeiro relacionamento público de Lucy Alves após o término com a atriz Indira Nascimento, ocorrido em agosto de 2024. Julia Britz mantém perfis nas redes sociais onde compartilha temas variados com seu público.

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