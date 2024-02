Lucy Alves e Indira Nascimento namoram? Atrizes assumem relacionamento com beijo nas redes sociais

As atrizes Lucy Alves e Indira Nascimento, que contracenaram na novela Travessia da Globo, assumiram o namoro publicamente neste domingo (25). Lucy publicou uma foto em seu Instagram em que as duas aparecem se beijando, com um coração na legenda.

O relacionamento já vinha sendo especulado desde o Carnaval, quando as atrizes foram vistas juntas em um camarote na Marquês de Sapucaí. De acordo com o jornal Extra, elas já estavam namorando há alguns meses, mas mantinham a relação em sigilo.

A foto publicada por Lucy recebeu diversas mensagens de apoio de amigos e fãs. "Casal lindo", comentou a atriz Drica Moraes. "Viva o amor! Viva", escreveu Camila Pitanga. "O amor é massa demais, né?", disse um seguidor.

