Lucy Alves, Enrique Diaz e Samuel de Assis dançam Calypso e se classificam na 'Dança dos Famosos'

Pelo segundo domingo consecutivo, o quadro 'Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", da TV Globo, apresentou mais um ritmo paraense. Nesse domingo (19/05), sete duplas do grupo 2 dançaram o Calypso.

Todas as duplas tiveram consultoria de Rolon Ho e Thais Sousa para desenvolverem de forma correta os passos relacionados ao ritmo. As músicas dançadas são da cantora Joelma.

Com o único 10 do júri técnico, Lucy Alves e Fernando Perrotti conquistaram a plateia ao bailarem ao som de "Pra me Conquistar". A dupla também recebeu 10 de Carlinhos de Jesus.

VEJA MAIS

A segunda dupla a se classificar foi: Enrique Diaz e Gabe Cardoso. Inclusive, eles foram os últimos a se apresentarem. A dupla dançou ao som de "Acelerou", da banda Calypso.

Samuel de Assis e Lari Parison foi a última dupla a conquistar uma vaga na próxima fase do quadro. Eles dançaram "Príncipe Encantado", do Calypso.

Veja como ficou a classificação geral do Grupo 2:

170,6 - Lucy Alves e Fernando Perrotti

169,3 - Enrique Diaz e Gabe Cardoso

168,6 - Samuel de Assis e Larissa Parisson

168,1 - Juliano Floss e Dani Duram

168,0 - Lexa e Diego Basílio

167,2 - Micael Borges e Nathália Ramos

164,4 - Bárbara Coelho e Vitor Avelar

Agora Lucy Alves, Enrique Dias e Samuel de Assis se unem a Tati Machado, MC Daniel e Amaury Lorenzo, na próxima fase da disputa.