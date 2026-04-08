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Psica 2026 anuncia datas e projeta aumento de público vindo de fora do Pará

Após reunir 110 mil pessoas em 2025, o festival dá a largada para sua próxima edição com foco na valorização da produção artística amazônica e na democratização do acesso à cultura popular

O Liberal
fonte

Psica 2026 será realizado em dezembro na capital paraense (@lilismoreira)

O festival Psica 2026 será realizado nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, em Belém. O anúncio das datas visa possibilitar o planejamento do público de outras regiões, visto que dados indicam que 46% dos frequentadores do evento residem fora da capital paraense. No ano de 2025, 34% das vendas de ingressos foram efetuadas para outros estados, com registros de público proveniente de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Amapá, Amazonas e Bahia.

“A gente vem percebendo uma busca cada vez maior pela cultura do Norte, pela cultura da Amazônia. É um trabalho que o Psica já faz há 14 edições, de valorizar essa produção e colocar esses artistas como protagonistas. Quando as pessoas olham para o que está acontecendo no Pará, encontram o festival como esse espaço de autenticidade”, afirma o diretor Gerson Dias. O diretor Jeft Dias complementa que a divulgação antecipada auxilia na organização de viagens e hospedagens, inserindo a cidade em roteiros turísticos e gerando movimentação na economia.

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Em 2025, o evento registrou a presença de 110 mil pessoas durante os três dias de programação, apresentando um aumento de 25% na venda de ingressos e recebendo o título de Patrimônio Cultural Imaterial de Belém. A edição contou com mais de 70 atrações de gêneros como tecnobrega, carimbó e reggae. Para 2026, a estrutura mantém a abertura gratuita no dia 11 de dezembro, no centro histórico, com a presença de aparelhagens, radiolas e cortejos de rua.

“O primeiro dia é quando a gente ocupa a rua com cultura popular e periférica. É uma vivência amazônica muito forte, com tecnobrega, carimbó, reggae e conexões com outros estados e países da Amazônia. Também é uma forma de democratizar o acesso”, diz Gerson. Segundo Jeft Dias, a intenção é promover o engajamento durante todo o ano, impactando setores de hotelaria e serviços. “No Psica cabe o Brasil inteiro. Cabe quem vem de perto, quem vem de longe, quem quer conhecer, quem já faz parte. É um convite pra viver Belém, viver a Amazônia e levar isso de volta”, finaliza.

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