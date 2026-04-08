Pajé e ambientalista marajoara Zeneida Lima será enredo da Beija-Flor no Carnaval 2027

A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis anunciou nesta quarta-feira (8) que vai homenagear a pajé, ambientalista e escritora paraense Zeneida Lima no Carnaval de 2027, na Marquês de Sapucaí.

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Com o enredo “Zeneida: O Sopro do Pó de Louro”, a agremiação levará à avenida a trajetória da artista, reconhecida como uma das principais referências culturais do arquipélago do Marajó e apontada como a última pajé marajoara.

Após conquistar o vice-campeonato no Carnaval de 2026 com o enredo “Bembé”, a escola volta seu olhar para a região Norte e propõe um desfile centrado na ancestralidade e nos saberes da cultura marajoara.

"Sua trajetória foi registrada no livro O Mundo Místico dos Caruanas da Ilha do Marajó (1992), que deu origem ao desfile campeão da Beija-Flor em 1998 e selou o primeiro encontro entre a pajé e a escola. Agora, quase 30 anos depois, a agremiação retoma esse encontro sob uma nova ótica: a própria trajetória de vida de Zeneida, em um reencontro marcado pela força simbólica de sua história", escreveram na publicação.