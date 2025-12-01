Capa Jornal Amazônia
COP 30 chevron right Redescobrindo o Mundo

Pajé Zeneida Lima fala sobre respeito aos povos tradicionais como guardiões da floresta

"Sem a natureza não somos nada", destaca Zeneida Lima

Ize Sena
fonte

Zeneida Lima alerta que agressão ao meio ambiente tem repercussão no todo (Luiz Braga)

No ano em que Belém se tornou a capital do Brasil, o debate sobre a preservação do meio ambiente e a 
busca por soluções climáticas para um futuro promissor superou fronteiras. Para Zeneida Lima, uma das últimas pajés nativas da região do Marajó, a profunda conexão com a natureza e o papel dos saberes tradicionais auxiliam na preservação da Amazônia. Na entrevista a seguir, a fundadora da Instituição Caruanas do Marajó Cultura e Ecologia aborda a promoção da educação, a cultura marajoara e a preservação ambiental, em especial no contexto dos debates da COP 30 na Amazônia.

Dona Zeneida, a senhora é uma das últimas pajés nativas do Marajó e detentora de um vasto conhecimento sobre a pajelança cabocla. Como a sua fé e os ensinamentos dos Caruanas moldam a sua visão de mundo?

A minha fé está entrelaçada com a crença nos Caruanas, que são as energias viventes sob águas, e com a prática da pajelança cabocla que aprendi ainda na infância e desenvolvi ao longo dos anos. 

Aprendi com a pajelança a amar e respeitar ainda mais a natureza, aprendi que não somos donos dessa natureza, mas sim parte dependente dela. Cada ato de agressão contra o meio ambiente tem repercussão nas águas, no vento, nas matas, na vida de todos os seres, no todo.

De que forma a senhora enxerga a Floresta Amazônica?

A Floresta Amazônica é como uma mãe, uma grande fonte de vida, que abriga gerações de povos originários, milhões de árvores centenárias, animais e rios. Ela não é só recursos que geram riqueza e exploração, é também
memória e identidade dos povos, é onde atuam as energias da natureza. A Floresta Amazônica e todas as florestas do mundo são fundamentais para a vida, para todos os seres humanos e todos os seres vivos. Preservar a floresta é preservar a vida de todo o planeta. Sem a natureza, não somos nada.

Qual é o verdadeiro significado de ‘Floresta em Pé’ sob a ótica dos saberes marajoaras?

“Floresta em Pé” significa que a mata permanece íntegra, contínua, com raízes, troncos, nascentes e vida, e não derrubada ou silenciada. É manter o equilíbrio, dar espaço às águas, aos ciclos das árvores, à vida e às energias da natureza. Na visão da pajelança, quando a floresta cai, o saber dos antigos e nossa própria exis-
tência também se perdem.

Qual o papel dos rios, igarapés e dos Caruanas na manutenção do equilíbrio ecológico da região, e como o
desrespeito a esses elementos impacta a vida do povo marajoara?

Os rios e igarapés são como veias da floresta e do Marajó: são por eles que recebemos alimentos. Eles abrigam muitas espécies, ligam comunidades e é onde estão as energias Caruanas. Quando há agressão aos rios e igarapés, com poluição, assoreamento, corte das matas ribeirinhas, o equilíbrio natural se rompe e a vida das
águas começa a morrer, a pesca diminui, a fauna se dispersa e, no caso do Marajó, o povo perde tanto seu sustento quanto sua ligação espiritual com a natureza.

5Qual, em sua experiência, é a maior ameaça atual à Floresta Amazônica e à cultura do Marajó?

A maior ameaça é o desmatamento desenfreado, as mudanças de uso do solo, a mineração e a destruição sem controle, sem vigilância nem regras, que ignoram a importância da natureza para todos os seres humanos e para todo o planeta. Essa destruição também afeta a cultura local e afasta o povo de suas raízes. Sem floresta,
sem água limpa, a cultura e a identidade marajoara também estão sob o risco de se perder.

Como a educação e a valorização da cultura local se tornam ferramentas de resistência e preservação prática,
ensinando as novas gerações a proteger o ambiente?

A educação que inclui os ensinamentos da pajelança, da floresta e dos rios fortalece a identidade dos jovens, dando a eles conhecimento e caminhos para agir. No Instituto Caruanas, buscamos sempre ajudar e orientar as crianças, porque elas são o futuro. Ensinamos as crianças a terem amor e respeito à natureza e aos seus 
semelhantes, para que sejam bem encaminhadas e sejam guardiões que amam e defendem o seu território.

Com a COP 30 realizada em Belém, qual a mensagem a senhora considera essencial passar aos líderes mundiais
e negociadores sobre o papel dos povos tradicionais na solução da crise climática? 

Torço para que os grandes líderes mundiais respeitem os povos tradicionais como guardiões da floresta. Reconheçam esse saber e essa conexão com a terra, que deem voz ativa e recursos àqueles que vi-
vem na floresta, não para que explorem, mas para que seja curada e preservada. A floresta se protege de dentro, com quem a habita, e não será salva apenas por discursos de fora. Espero que se conscientizem de que a Natureza é a nossa grande mãe, e não podemos destruí-la. Espero que se atentem para isso e levem essa 
mensagem para suas nações.

Aos jovens do Marajó e da Amazônia, que estão crescendo em um mundo de transformações e ameaças, qual o ensinamento mais urgente que a senhora deseja transmitir sobre amar e proteger o seu território, garantindo que a floresta permaneça em pé?

O meio ambiente, a mãe natureza, é o bem mais precioso que nós temos, além da nossa vida, e um depende do outro. Gostaria que os jovens amassem a natureza como amam a própria vida e que entendam e reconheçam
a importância do meio ambiente. Devemos aprender a conviver com o meio ambiente sem destruí-lo, fazendo com que ele se perpetue para as próximas gerações. Espero que os jovens não deixem que o saber dos povos originários desapareça. Pois se perderem a floresta, perderão o futuro.

