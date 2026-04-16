Gaby Amarantos é escolhida como Artista do Mês por plataforma de áudio

A cantora e compositora Gaby Amarantos foi anunciada pela plataforma de streaming de música Deezer como a artista do mês de abril. A iniciativa, que destaca mensalmente nomes relevantes da música com curadoria editorial e conteúdos exclusivos dentro e fora da plataforma, celebra ao longo do mês a relevância da artista.

A escolha de Gaby Amarantos pela Deezer reforça o reconhecimento da sua trajetória e do seu papel na visibilidade da cultura amazônica. Em declaração, a própria artista reflete sobre os desafios e oportunidades de ser uma mulher da Região Norte.

Gaby Amarantos sobre o orgulho amazônico

“Ser uma mulher do Norte traz desafios, mas também muitas oportunidades. Tenho um orgulho imenso e me sinto privilegiada por ser uma mulher da Amazônia. Ao mesmo tempo, não dá pra ignorar o apagamento que a nossa cultura enfrentou por tanto tempo. Felizmente, de um tempo pra cá, graças a diversos movimentos, e também ao Rock Doido, conseguimos fazer com que mais pessoas conheçam e olhem para o Norte, para a Amazônia. Estamos, finalmente, sendo vistas”, afirma Gaby Amarantos.