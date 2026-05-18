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Morre piloto de helicóptero da polícia baleado na cabeça em operação no Rio

Vítima passou por uma nova cirurgia para retirada de hematoma e apresentar infecção

Estadão Conteúdo

O piloto de helicóptero e policial civil do Rio de Janeiro Felipe Monteiro Marques, de 46 anos, morreu neste domingo, 17, após passar por uma nova cirurgia para retirada de hematoma e apresentar infecção.

Marques foi baleado na cabeça durante uma operação policial na Vila Aliança, em Bangu, em 20 de março de 2025. Ele perdeu 40% do crânio e teve de passar por diversos procedimentos.

O policial teve alta do hospital em dezembro, após nove meses de internação, e seguiu com o processo de reabilitação. Nas últimas semanas, porém, seu quadro se agravou.

"Hoje nos despedimos de alguém que deixou sua marca por onde passou. Felipe foi um guerreiro do início ao fim, enfrentando cada desafio com coragem, determinação e fé", diz a nota de pesar divulgada pela esposa do policial, Keidna Marques, nas redes sociais.

O tiroteio aconteceu quando Felipe sobrevoava a Vila Aliança a bordo de um helicóptero do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Criminosos dispararam contra a aeronave e o policial foi atingido por uma bala de fuzil na região da testa.

Em nota, o governo do Rio de Janeiro lamentou a morte de Marques.

"Prestamos solidariedade à esposa, aos familiares, amigos e companheiros da Polícia Civil, reconhecendo sua bravura e dedicação à segurança da população fluminense. A coragem e o legado de Felipe Monteiro Marques permanecerão na memória da segurança pública do nosso estado", diz o comunicado.

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