Mulher é acusada de postar nudes de adolescente em grupos por não aceitar namoro do filho

Uma mulher foi indiciada pela Polícia Civil após ser acusada de divulgar imagens íntimas de uma adolescente de 14 anos, que seria a namorada do próprio filho, de 16 anos, em redes sociais e grupos de mensagens. O caso ocorreu no município de Rio Quente, no sul de Goiás, e teria sido motivado pela não aceitação do relacionamento por parte da suspeita.

Segundo as investigações, a mulher teria acessado o celular do filho sem autorização e compartilhado os registros íntimos da jovem com outras pessoas. O nome da investigada não foi divulgado pelas autoridades.

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A família da vítima procurou a Polícia Civil para denunciar a situação, o que deu início às apurações. A partir das informações repassadas, os investigadores conseguiram identificar a suspeita e avançar com o inquérito.

O caso foi conduzido pelo delegado Fabiano Henrique Jacomelis, que confirmou o indiciamento ao final da investigação. A mulher foi enquadrada no crime de divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, além de cena de sexo ou pornografia.

De acordo com a Polícia Civil, se a responsabilidade for confirmada pela Justiça, a pena prevista pode chegar a até cinco anos de prisão. O caso segue agora para análise do Ministério Público, que deverá decidir sobre o oferecimento de denúncia.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)