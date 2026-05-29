Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher é acusada de postar nudes de adolescente em grupos por não aceitar namoro do filho

A família da vítima procurou a Polícia Civil para denunciar a situação, o que deu início às apurações

Gabrielle Borges
fonte

Crime foi motivado pela não aceitação do relacionamento por parte da suspeita. (Imagem/Reprodução Agência Brasil)

Uma mulher foi indiciada pela Polícia Civil após ser acusada de divulgar imagens íntimas de uma adolescente de 14 anos, que seria a namorada do próprio filho, de 16 anos, em redes sociais e grupos de mensagens. O caso ocorreu no município de Rio Quente, no sul de Goiás, e teria sido motivado pela não aceitação do relacionamento por parte da suspeita.

Segundo as investigações, a mulher teria acessado o celular do filho sem autorização e compartilhado os registros íntimos da jovem com outras pessoas. O nome da investigada não foi divulgado pelas autoridades.

VEJA MAIS

image Mulher arranca testículo do marido com a mão após ver mensagem da ex dele no celular
Segundo a Polícia Militar, ela ainda desferiu um golpe na região da cabeça dele


image Juíza condena casal que agrediu homem para destruir celular com 'nudes' da mãe
Vítima foi imobilizada com uma 'gravata' e ainda levou um soco


image O que é deep nude, quais os seus perigos e como se proteger?
Mulheres são as principais vítimas desse crime virtual que cresce com a dominação da Inteligência Artificial

A família da vítima procurou a Polícia Civil para denunciar a situação, o que deu início às apurações. A partir das informações repassadas, os investigadores conseguiram identificar a suspeita e avançar com o inquérito.

O caso foi conduzido pelo delegado Fabiano Henrique Jacomelis, que confirmou o indiciamento ao final da investigação. A mulher foi enquadrada no crime de divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, além de cena de sexo ou pornografia.

De acordo com a Polícia Civil, se a responsabilidade for confirmada pela Justiça, a pena prevista pode chegar a até cinco anos de prisão. O caso segue agora para análise do Ministério Público, que deverá decidir sobre o oferecimento de denúncia.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

crime de pornografia infanto-juvenil

crime de estupro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

brasil

Ranking aponta os 10 melhores hospitais públicos do Brasil; veja a lista

O levantamento avaliou 5.279 hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS)

29.05.26 14h32

PIONEIRISMO ANIMAL

Onça-pintada paraense é a primeira de sua espécie a passar por transfusão de sangue no Brasil; veja

O felino nascido no Pará, que possui uma doença renal crônica, é visto como um animal tranquilo que gosta de passar horas descansando sobre a sombra

28.05.26 18h28

Apenas dois Estados tiveram alta de homicídios no Brasil, na contramão do restante

26.05.26 21h32

Quais são as capitais com os menores índices de assassinatos do Brasil?

26.05.26 21h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mulher é acusada de postar nudes de adolescente em grupos por não aceitar namoro do filho

A família da vítima procurou a Polícia Civil para denunciar a situação, o que deu início às apurações

29.05.26 11h38

ERRO

Veterinária aplica injeção em tutora por engano durante atendimento a cachorro

No processo, a tutora pede indenização no valor de R$ 52.357,18 por danos morais e materiais

28.05.26 12h50

Brasil

Zanin decide que STF vai julgar caso de venda de sentenças no STJ

Servidores são acusados de organização criminosa e corrupção

28.05.26 21h46

mudanças

Mulher viraliza ao ter mecha de cabelo cortada para exame toxicológico para tirar CNH

Vídeo publicado nas redes sociais mostra a quantidade de cabelo retirada durante coleta para exame exigido na emissão da primeira habilitação

27.05.26 19h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda