Mulher viraliza ao ter mecha de cabelo cortada para exame toxicológico para tirar CNH

O Exame toxicológico para CNH viralizou nas redes sociais após uma mulher mostrar a quantidade de cabelo retirada durante a realização do procedimento exigido para a emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O vídeo chamou atenção principalmente pelo local da coleta, feita na nuca, que deixou uma falha visível no cabelo da jovem.

Nas imagens compartilhadas pela internauta, é possível ver a mecha retirada para o exame. A situação gerou comentários de surpresa e críticas de usuários nas redes sociais. “Não precisa disso tudo não, não sei por que estão tirando tanto cabelo assim do pessoal. Parece pura maldade do ser humano”, escreveu uma internauta.

Outra usuária comentou ter visto um caso semelhante. “Eu vi uma mulher que teve a nuca completamente raspada. Absurdo!”, afirmou. Já uma terceira pessoa disse que pretende recorrer a pelos do corpo para evitar o corte no cabelo. “Pois eu vou deixar o pelo da axila crescer. Não me importo se é feio ou se vou sofrer bullying, mas me recuso a cortar meu cabelo no cotoco”, escreveu.

Exame toxicológico passa a ser obrigatório

O exame toxicológico será obrigatório no Brasil para quem estiver em processo de obtenção da primeira CNH a partir de 1º de junho. A coleta pode ser feita por meio de fios de cabelo ou pelos do corpo.

A internauta responsável pelo vídeo também destacou que não são aceitas amostras de sangue ou urina para esse tipo de exame.

Coleta de cabelo gerou debate nas redes sociais

A repercussão do vídeo levantou discussões entre usuários sobre a quantidade de cabelo retirada durante o procedimento. Muitos relataram preocupação estética, especialmente em casos em que a coleta deixa falhas aparentes no couro cabeludo.

O exame toxicológico é utilizado para identificar o consumo de substâncias psicoativas em um período prolongado, por meio da análise dos fios coletados.