Mulher arranca testículo do marido com a mão após ver mensagem da ex dele no celular

Uma mulher de 27 anos foi presa por suspeita de arrancar um dos testículos do marido após ter visto uma mensagem de uma ex-companheira dele no celular. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (23) zona rural de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, ela ainda desferiu um golpe na região da cabeça dele.

Ainda segundo a PM, a discussão teria começado ainda no sábado (22) quando a mulher quis sair de casa após a descoberta das mensagens. O homem de 40 anos, então, tentou impedi-lá. Nesse momento, ela segurou com força a bolsa escrotal dele e apertou até romper, deixando um dos testículos expostos.

Em depoimento, a mulher conta que viu as mensagens, mas escondeu o celular do marido. Em seguida, ele partiu para cima dela para agredi-lá e tomar o aparelho de suas mãos. Ela, então, atirou um copo contra ele.

Ela relatou ainda que os dois entraram em luta corporal no chão e que ele foi pegar uma faca na cozinha. Para se defender, foi nesse momento em que ela agarrou o saco escrotal dele até o rompê-lo. Em seguida, a mulher saiu de casa e foi se esconder na casa de uma amiga na cidade de Santo Antônio de Goiás, onde passou a noite.

O homem foi levado por familiares ao Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto. Na segunda-feira (24), a mulher passou por audiência de custódia, onde foi determinada sua soltura.

(*Gabriel Bentes, esstafgiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)