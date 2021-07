Mulher é presa após esfaquear testículos do vizinho

Uma mulher foi presa, na noite do último domingo (25), acusada de dar uma facada nos testículos do vizinho. Após o crime, o homem de 58 anos foi socorrido e levado para um hospital em estado grave. A mulher foi presa. As informações são do Metrópoles

As informações coletadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), são de que a autora do crime é usuária de drogas. Os vizinhos disseram que ela deixou uma criança de 4 anos abandonada em casa, passou o dia fora e voltou para a residência transtornada.

De acordo com relatos de testemunhas, o homem esfaqueado costumava alimentar a criança durante os períodos em que a mulher se ausentava. O Conselho Tutelar foi acionado.