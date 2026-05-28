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Brasil

Novo polo do Google no Brasil amplia oportunidades de emprego, estágio e capacitação; veja detalhes

Centro do Google em São Paulo reúne engenharia, IA e iniciativas voltadas à formação de talentos brasileiros; saiba como se candidatar

Hannah Franco
fonte

Novo polo em São Paulo deve ampliar oportunidades para estudantes, profissionais e startups de tecnologia (Mark Wickens/Google)

Inaugurado oficialmente na última quarta-feira (27), o novo Centro de Engenharia do Google em São Paulo deve abrir espaço para novas oportunidades de emprego, programas de estágio e capacitação profissional voltados à área de tecnologia no Brasil. Instalado no complexo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na Cidade Universitária, o polo faz parte da estratégia da empresa para fortalecer a formação de talentos brasileiros.

O espaço já começou a contratar engenheiros e também deve ampliar iniciativas voltadas a estudantes universitários e pessoas em transição de carreira, com foco em áreas como Inteligência Artificial, algoritmos, análise de dados e estruturas de dados.

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Segundo Alexandre Freire, diretor sênior e líder do Centro de Engenharia do Google em São Paulo, a empresa aposta no potencial dos profissionais brasileiros e quer criar oportunidades para que esses talentos permaneçam no país.

“Eu acho que a gente tá aqui justamente porque a gente sabe que o talento está no Brasil e não precisa ir para fora (...). A gente tá criando essas oportunidades. Conseguimos repatriar vários [profissionais] brasileiros que estavam fora, que estavam super felizes com a oportunidade de poder voltar”, afirmou.

Além da contratação de engenheiros, o Google também pretende expandir programas voltados à formação profissional em parceria com universidades e outras instituições.

image (Hannah Franco/O Liberal)

“A gente ajuda com parceiros as pessoas que estão saindo das universidades, estão com programas de estágio, estão querendo fazer uma atualização de carreira, aprender algoritmos, análise de dados, estruturas de dados, como usar inteligência artificial, como entrevistar por uma empresa como o Google”, explicou Alexandre Freire.

O executivo destacou ainda que o objetivo do novo polo não é apenas absorver profissionais para atuar dentro da própria empresa, mas também estimular o crescimento do ecossistema brasileiro de tecnologia e startups.

“Muitas dessas pessoas elas vão para o mercado. A gente não absorve todas elas (...). Ou mesmo [profissionais do] Google que depois de uma carreira de 20 anos vão lá e criam umas novas startups, os novos unicórnios no sistema brasileiro. Então a gente acha que esse centro vai ajudar a incentivar muito essa retenção do talento por aqui.”

Apesar das expectativas envolvendo novas vagas e expansão das equipes, o Google ainda não divulgou metas oficiais de contratação para o novo centro de engenharia. O complexo terá capacidade para receber até 400 funcionários a partir do segundo semestre de 2026.

image (Mark Wickens/Google)

Como trabalhar no Google?

Profissionais e estudantes que desejam trabalhar no Google podem acompanhar as vagas abertas por meio da plataforma oficial Google Careers, portal de recrutamento da empresa que reúne oportunidades em áreas como tecnologia, engenharia, Inteligência Artificial, negócios, design e programas de estágio.

Na plataforma, é possível pesquisar vagas por localização, cargo, área de atuação e nível profissional. Após selecionar a oportunidade mais compatível com o currículo, o candidato pode realizar a inscrição diretamente pelo sistema do Google.

Entre os requisitos mais valorizados pela empresa estão experiência técnica, conhecimento em programação, análise de dados e domínio do inglês, idioma utilizado nas operações globais da companhia.

O Google também mantém programas voltados a estudantes universitários, recém-formados e profissionais em transição de carreira, especialmente nas áreas ligadas à tecnologia e IA. A empresa orienta ainda que os candidatos tenham atenção às regras do processo seletivo. Atualmente, cada pessoa pode se candidatar a até três vagas dentro de um período de 30 dias.

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