Google abre novo polo de tecnologia e inteligência artificial no Brasil

O Google inaugurou nesta quarta-feira (27) um novo Centro de Engenharia em São Paulo, instalado no prédio histórico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na Cidade Universitária. O espaço, que começa a operar com capacidade para até 400 funcionários a partir de julho de 2026, será o segundo centro de engenharia da empresa no Brasil e concentrará projetos voltados para inteligência artificial, segurança digital, acessibilidade e inovação tecnológica.

A nova estrutura ocupa o Prédio 1 do IPT, construído na década de 1940 e revitalizado após acordo firmado entre o Google, o instituto e o Governo de São Paulo por meio do programa IPT Open, em 2024. Além da restauração do espaço histórico, a empresa também entregou melhorias em áreas como biblioteca, espaço maker e acervo técnico do instituto.

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Durante a cerimônia de inauguração, o presidente do Google Brasil e vice-presidente da Google Inc., Fábio Coelho, destacou que o novo centro busca aproximar o país dos principais polos globais de desenvolvimento tecnológico da companhia.

"A gente está aqui para ajudar a impulsionar essa nova área de inovação, para transferir tecnologia do Google para o país, para desenvolver tecnologia nova, proprietária através do Google Campus. Tecnologia que vai ser de propriedade da sociedade através da quantidade de startups que vão estar trabalhando aqui com a gente", enfatizou Coelho.

O novo complexo também passa a sediar o primeiro Google Safety Engineering Center (GSEC) da América Latina, voltado ao desenvolvimento de soluções de cibersegurança e combate a ameaças digitais. As equipes brasileiras irão atuar em projetos de privacidade e proteção para plataformas globais da empresa, utilizando ferramentas de inteligência artificial.

Centro do Google em SP terá projetos de IA, acessibilidade e cibersegurança. (Mark Wickens/Google)

Outro destaque é a criação do Accessibility Discovery Center (ADC), laboratório dedicado ao desenvolvimento de tecnologias assistivas em parceria com pessoas com deficiência. O espaço terá foco em testes, criação de recursos de acessibilidade e disseminação de soluções inclusivas.

O local também abrigará a nova fase do Google Campus, programa voltado ao incentivo de startups. A estrutura terá foco exclusivo em negócios AI-First, ou seja, empresas com soluções baseadas em inteligência artificial. Segundo a empresa, o espaço poderá receber até 120 empreendedores, pesquisadores e executivos por semana.

Além da expansão tecnológica, o Google aposta no fortalecimento do ecossistema brasileiro de inovação. Segundo a companhia, o objetivo é transformar pesquisas e soluções desenvolvidas no país em ferramentas com alcance global, ampliando a participação do Brasil no desenvolvimento de tecnologias estratégicas.