Veja como monitorar preços de hotéis no Google e pagar mais barato
Nova função do Google Hotels envia notificações por e-mail sobre variações de tarifas antes da reserva
O Google passou a oferecer um novo recurso que permite aos usuários monitorar preços de hotéis em diferentes destinos. A ferramenta envia alertas por e-mail quando há variações nas tarifas, ajudando viajantes a acompanhar os valores antes de fechar uma reserva.
Antes da atualização, o sistema de monitoramento da plataforma era limitado a passagens aéreas e a tendências gerais de hospedagem por cidade ou região. Agora, a funcionalidade permite acompanhar preços de hotéis específicos, ampliando o controle do consumidor sobre o planejamento da viagem.
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📊 Como funciona o monitoramento de preços
A nova função está integrada ao Google Hotels e pode ser acessada diretamente na busca por hospedagens. Ao pesquisar um hotel, o usuário encontra a opção “acompanhar preços”.
Quando ativada, o sistema passa a monitorar as tarifas nas datas selecionadas. Sempre que houver queda significativa no valor das diárias, o usuário recebe uma notificação automática por e-mail.
A base de dados utilizada reúne informações de agências de viagens online e sites oficiais de redes hoteleiras.
📱 Disponibilidade em celular e computador
O recurso já está disponível para quem utiliza o buscador em dispositivos móveis e deve ser ampliado para a versão desktop nos próximos meses. Para usar a função no computador, é necessário estar logado em uma conta Google. O caminho é simples:
- Pesquisar o hotel desejado no Google
- Clicar em “Ver disponibilidade”
- Acessar a página do Google Hotels
- Ativar a opção “Monitorar este hotel”
Após a ativação, os alertas passam a ser enviados automaticamente conforme as mudanças de preço.
📉 Notificações mostram histórico de preços
Além de informar o novo valor da diária, os e-mails enviados pelo Google também apresentam o histórico recente de preços do hotel. Isso permite ao usuário avaliar se a oferta é realmente vantajosa em comparação com a média do período.
A proposta é dar mais transparência ao processo de reserva, seguindo lógica semelhante à do Google Flights, já consolidado no monitoramento de passagens aéreas.
🏨 Impacto no mercado de hospedagem
Com o monitoramento constante por parte dos consumidores, a tendência é de aumento na concorrência entre hotéis e plataformas de reservas. O sistema identifica variações em diferentes sites e destaca o menor preço disponível no momento da notificação.
Especialistas avaliam que a novidade pode pressionar o mercado por tarifas mais competitivas, já que os usuários passam a acompanhar em tempo real as oscilações de valores.
✈️ Outros recursos de viagem do Google
Além da nova função para hotéis, o Google vem ampliando suas ferramentas voltadas ao turismo. Entre as atualizações recentes estão:
- Compartilhamento de localização de bagagens perdidas com companhias aéreas
- Ferramenta com inteligência artificial para encontrar passagens em promoção
- Recurso “Oferta de Voos”, integrado ao Google Flights
As funcionalidades fazem parte da estratégia da empresa de centralizar o planejamento de viagens em um único ambiente digital.
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