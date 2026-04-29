Veja como monitorar preços de hotéis no Google e pagar mais barato

O Google passou a oferecer um novo recurso que permite aos usuários monitorar preços de hotéis em diferentes destinos. A ferramenta envia alertas por e-mail quando há variações nas tarifas, ajudando viajantes a acompanhar os valores antes de fechar uma reserva.

Antes da atualização, o sistema de monitoramento da plataforma era limitado a passagens aéreas e a tendências gerais de hospedagem por cidade ou região. Agora, a funcionalidade permite acompanhar preços de hotéis específicos, ampliando o controle do consumidor sobre o planejamento da viagem.

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📊 Como funciona o monitoramento de preços

A nova função está integrada ao Google Hotels e pode ser acessada diretamente na busca por hospedagens. Ao pesquisar um hotel, o usuário encontra a opção “acompanhar preços”.

Quando ativada, o sistema passa a monitorar as tarifas nas datas selecionadas. Sempre que houver queda significativa no valor das diárias, o usuário recebe uma notificação automática por e-mail.

A base de dados utilizada reúne informações de agências de viagens online e sites oficiais de redes hoteleiras.

📱 Disponibilidade em celular e computador

O recurso já está disponível para quem utiliza o buscador em dispositivos móveis e deve ser ampliado para a versão desktop nos próximos meses. Para usar a função no computador, é necessário estar logado em uma conta Google. O caminho é simples:

Pesquisar o hotel desejado no Google

Clicar em “Ver disponibilidade”

Acessar a página do Google Hotels

Ativar a opção “Monitorar este hotel”

Após a ativação, os alertas passam a ser enviados automaticamente conforme as mudanças de preço.

📉 Notificações mostram histórico de preços

Além de informar o novo valor da diária, os e-mails enviados pelo Google também apresentam o histórico recente de preços do hotel. Isso permite ao usuário avaliar se a oferta é realmente vantajosa em comparação com a média do período.

A proposta é dar mais transparência ao processo de reserva, seguindo lógica semelhante à do Google Flights, já consolidado no monitoramento de passagens aéreas.

🏨 Impacto no mercado de hospedagem

Com o monitoramento constante por parte dos consumidores, a tendência é de aumento na concorrência entre hotéis e plataformas de reservas. O sistema identifica variações em diferentes sites e destaca o menor preço disponível no momento da notificação.

Especialistas avaliam que a novidade pode pressionar o mercado por tarifas mais competitivas, já que os usuários passam a acompanhar em tempo real as oscilações de valores.

✈️ Outros recursos de viagem do Google

Além da nova função para hotéis, o Google vem ampliando suas ferramentas voltadas ao turismo. Entre as atualizações recentes estão:

Compartilhamento de localização de bagagens perdidas com companhias aéreas

Ferramenta com inteligência artificial para encontrar passagens em promoção

Recurso “Oferta de Voos”, integrado ao Google Flights

As funcionalidades fazem parte da estratégia da empresa de centralizar o planejamento de viagens em um único ambiente digital.