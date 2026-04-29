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Veja como monitorar preços de hotéis no Google e pagar mais barato

Nova função do Google Hotels envia notificações por e-mail sobre variações de tarifas antes da reserva

Hannah Franco
fonte

Como rastrear preços de hotéis no Google antes de reservar (Freepik)

O Google passou a oferecer um novo recurso que permite aos usuários monitorar preços de hotéis em diferentes destinos. A ferramenta envia alertas por e-mail quando há variações nas tarifas, ajudando viajantes a acompanhar os valores antes de fechar uma reserva.

Antes da atualização, o sistema de monitoramento da plataforma era limitado a passagens aéreas e a tendências gerais de hospedagem por cidade ou região. Agora, a funcionalidade permite acompanhar preços de hotéis específicos, ampliando o controle do consumidor sobre o planejamento da viagem.

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📊 Como funciona o monitoramento de preços

A nova função está integrada ao Google Hotels e pode ser acessada diretamente na busca por hospedagens. Ao pesquisar um hotel, o usuário encontra a opção “acompanhar preços”.

Quando ativada, o sistema passa a monitorar as tarifas nas datas selecionadas. Sempre que houver queda significativa no valor das diárias, o usuário recebe uma notificação automática por e-mail.

A base de dados utilizada reúne informações de agências de viagens online e sites oficiais de redes hoteleiras.

📱 Disponibilidade em celular e computador

O recurso já está disponível para quem utiliza o buscador em dispositivos móveis e deve ser ampliado para a versão desktop nos próximos meses. Para usar a função no computador, é necessário estar logado em uma conta Google. O caminho é simples:

  • Pesquisar o hotel desejado no Google
  • Clicar em “Ver disponibilidade”
  • Acessar a página do Google Hotels
  • Ativar a opção “Monitorar este hotel”

Após a ativação, os alertas passam a ser enviados automaticamente conforme as mudanças de preço.

📉 Notificações mostram histórico de preços

Além de informar o novo valor da diária, os e-mails enviados pelo Google também apresentam o histórico recente de preços do hotel. Isso permite ao usuário avaliar se a oferta é realmente vantajosa em comparação com a média do período.

A proposta é dar mais transparência ao processo de reserva, seguindo lógica semelhante à do Google Flights, já consolidado no monitoramento de passagens aéreas.

🏨 Impacto no mercado de hospedagem

Com o monitoramento constante por parte dos consumidores, a tendência é de aumento na concorrência entre hotéis e plataformas de reservas. O sistema identifica variações em diferentes sites e destaca o menor preço disponível no momento da notificação.

Especialistas avaliam que a novidade pode pressionar o mercado por tarifas mais competitivas, já que os usuários passam a acompanhar em tempo real as oscilações de valores.

✈️ Outros recursos de viagem do Google

Além da nova função para hotéis, o Google vem ampliando suas ferramentas voltadas ao turismo. Entre as atualizações recentes estão:

  • Compartilhamento de localização de bagagens perdidas com companhias aéreas
  • Ferramenta com inteligência artificial para encontrar passagens em promoção
  • Recurso “Oferta de Voos”, integrado ao Google Flights

As funcionalidades fazem parte da estratégia da empresa de centralizar o planejamento de viagens em um único ambiente digital.

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