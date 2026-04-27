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O que dar no Dia das Mães? Veja os presentes que elas mais querem

Pesquisa do Google mostra preferência por eletrônicos e eletrodomésticos e revela diferença entre desejo e compra

Hannah Franco
fonte

Dia das Mães 2026: veja os presentes mais desejados pelas mães, segundo o Google (Foto: Freepik)

Se você ainda não sabe o que dar no Dia das Mães, um levantamento recente feito pelo Google ajuda a responder essa dúvida comum. A pesquisa revela quais são os presentes que as mães realmente querem ganhar e aponta uma diferença importante entre o desejo delas e o que os filhos costumam comprar.

Segundo o estudo, 75% dos brasileiros têm dificuldade para escolher o presente ideal, o que reforça a busca por opções mais certeiras e alinhadas às preferências das mães.

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Quais são os presentes mais desejados pelas mães?

Os eletrônicos aparecem como os itens mais desejados para o Dia das Mães em 2026. Cerca de 25% das mães afirmam que gostariam de ganhar celulares ou outros dispositivos.

Apesar disso, apenas 12% dos consumidores pretendem investir nesse tipo de presente, o que evidencia um descompasso entre desejo e intenção de compra.

Outro destaque são os produtos para casa, como eletrodomésticos. Eles são desejados por 20% das mães, mas também têm baixa intenção de compra, com apenas 12%. O dado indica que muitos filhos ainda evitam presentes de maior valor, mesmo sendo os mais desejados.

As categorias de moda e beleza continuam liderando as compras, principalmente por serem mais acessíveis e tradicionais.

  • Moda: 31% pretendem comprar, enquanto 29% das mães desejam
  • Beleza: 38% de intenção de compra, frente a 32% de interesse

Por que é tão difícil escolher o presente do Dia das Mães?

A dificuldade na escolha do presente ainda é um dos principais desafios. Entre os motivos estão:

  • Encontrar algo que a mãe realmente goste (24%)
  • Limite de orçamento (20%)
  • Falta de ideias criativas (17%)

Além disso, 57% dos consumidores pretendem gastar até R$ 300, o que impacta diretamente na escolha final.

Apesar da indecisão, o Dia das Mães segue como uma das datas mais importantes do calendário. Cerca de 93% dos brasileiros pretendem celebrar, principalmente com almoços ou encontros em família. O cenário mostra que, mais do que a intenção de presentear, entender o que as mães realmente querem ganhar pode fazer a diferença na escolha.

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