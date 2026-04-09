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Google lança IA no aplicativo Gemini e facilita compras online no Brasil; saiba mais

Usuários brasileiros podem encontrar produtos, comparar preços e tomar decisões de forma mais intuitiva

Gabrielle Borges
fonte

Google está com novidades no Gemini (Divulgação)

Fazer compras online ficou mais simples e inteligente para os brasileiros. O Google atualizou o app Gemini com recursos de Inteligência Artificial que permitem conversar com a plataforma como se fosse um amigo ajudando a escolher produtos.

Com a novidade, basta descrever o que você procura — seja o presente perfeito ou o equipamento ideal para treinos de corrida — e o Gemini organiza as informações de forma clara e visual. O aplicativo mostra preços, avaliações, estoque disponível e imagens interativas, além de criar comparativos entre modelos, destacando detalhes importantes como tamanho e peso.

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Economia de tempo

Por trás da experiência está o Shopping Graph, uma gigantesca base de dados com mais de 50 bilhões de produtos e 2 bilhões de atualizações por hora. Isso significa que os resultados que aparecem na tela estão sempre atualizados, refletindo preços e disponibilidade em tempo real.

O recurso também está disponível no Modo IA, em português e inglês, permitindo que a experiência se estenda a outros serviços do Google, como assistentes virtuais. Com isso, fica mais fácil explorar opções, economizar tempo e tomar decisões de compra com mais segurança, sem precisar alternar entre sites diferentes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

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