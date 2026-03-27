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80% dos brasileiros usam IA para decidir o que comprar, diz estudo

Pesquisa apresentada pelo Google aponta que tecnologia acelera decisões e aumenta segurança do consumidor; confira os melhores prompts

Hannah Franco
fonte

Quatro em cada 5 brasileiros usam IA para decidir compras (Shutterstock)

O uso de inteligência artificial tem influenciado diretamente o comportamento de compra dos brasileiros. Segundo dados apresentados pelo Google Brasil durante o evento Think with Google 2026, 80% dos usuários no país utilizam recursos de IA para tomar decisões de consumo.

O levantamento, baseado em estudo da Ipsos, também indica que a tecnologia contribui para tornar o processo mais ágil e confiável. Entre os entrevistados, 80% afirmaram se sentir mais seguros ao utilizar ferramentas como AI Overviews e Modo IA, enquanto 82% disseram decidir mais rapidamente com o apoio dessas soluções.

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O tema foi destaque do encontro realizado na última terça-feira (25), em São Paulo, que reuniu clientes e parceiros para discutir o impacto da inteligência artificial nas relações de consumo e no mercado.

IA muda forma de buscar e consumir produtos

Durante o evento, o Google apresentou o conceito “A Vida no Modo IA”, que aborda a transformação da tecnologia em uma estrutura central na rotina das pessoas. A proposta é mostrar como a IA deixou de ser apenas uma ferramenta de produtividade para assumir papel estratégico na forma como os usuários acessam informações e tomam decisões.

Dados compartilhados pela empresa apontam que o ecossistema do Google movimenta mais de 5 trilhões de buscas por ano. Além disso, 87% dos consumidores que utilizam diariamente o Google e o YouTube demonstram abertura para conhecer novos produtos e marcas.

Empresas apostam em IA para ampliar vendas

No evento, o vice-presidente global de anúncios do Google, Dan Taylor, destacou o uso da inteligência artificial no marketing digital. Segundo ele, ferramentas baseadas em IA permitem identificar a intenção do consumidor e transformar interesse em vendas de forma mais precisa.

Entre as soluções citadas está o AI Max, que, de acordo com a empresa, pode gerar aumento de até 27% no retorno sobre investimento (ROI) das campanhas. Para o executivo, a comunicação com o consumidor também passa por mudanças. “Os melhores anúncios são apenas boas respostas para as perguntas das pessoas”, afirmou.

Mudança no comportamento do consumidor

Na abertura do evento, o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, ressaltou que o país vive uma mudança na relação com a tecnologia. Segundo ele, os usuários estão deixando de apenas acumular informações para usar a IA como suporte na tomada de decisões.

“A IA ultrapassou a função de mera ferramenta, tornando-se uma transformação profunda no nosso modo de vida e de fazer negócios”, afirmou. Ele também destacou o impacto da tecnologia no marketing, com novas possibilidades de interação entre marcas e consumidores.

Desafios e estratégias no uso da inteligência artificial

O encontro também apresentou trilhas de conteúdo voltadas para a aplicação prática da IA nos negócios. Entre os temas discutidos estão:

  • Construção de marca: adaptação das empresas para dialogar com consumidores e algoritmos;
  • Jornada de compra: uso da IA para simplificar a busca por produtos e serviços;
  • Mensuração de resultados: novos modelos que priorizam lucro e velocidade na tomada de decisão.

Segundo Fábio Coelho, o cenário exige mudanças no perfil dos profissionais. “O futuro pertence a quem experimenta, aprende e escala com a inteligência artificial como aliada”, concluiu.

Veja prompts de IA que ajudam na hora de decidir uma compra

  • “Qual é o melhor custo-benefício entre [produto A] e [produto B]?”
  • “Esse produto vale a pena pelo preço atual?”
  • “Quais são os prós e contras de [nome do produto]?”
  • “Existe uma opção mais barata com qualidade semelhante?”
  • “Esse produto é indicado para quem precisa de [finalidade específica]?”

Além de comparar produtos, os prompts também podem ajudar o consumidor a refletir antes de comprar. Perguntas mais estratégicas contribuem para decisões mais conscientes. Confira outros exemplos:

  • “Eu realmente preciso desse produto agora?”
  • “Esse item tem boas avaliações de usuários?”
  • “Quais problemas esse produto pode apresentar?”
  • “Qual a durabilidade média desse tipo de produto?”
  • “Vale a pena esperar uma promoção?”
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