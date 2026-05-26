Google lança 'Provador Virtual com IA' que permite experimentar roupas durante compras online; veja

Para ajudar diversos clientes que costumam ficar na dúvida no momento de comprar roupas na internet, o Google lançou a nova ferramenta chamada "Provador Virtual com IA", que permite que tanto homens quanto mulheres possam experimentar roupas de forma moderna. Para que isso aconteça, basta que os usuários façam o upload de uma foto de corpo inteiro para poder provar virtualmente os looks de lojas online.

Com apenas um registro da galeria, os consumidores poderão experimentar blusas, calças, vestidos, macacões, sapatos e dentre outras peças de roupa. “A tecnologia detecta nuances complexas — como a forma como diferentes materiais se dobram, esticam, caem e se adaptam a diversos biótipos e posições —, garantindo um resultado realista”, disse Rodrigo Carvalho, Diretor de Soluções de Performance do Google Brasil.

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Como funciona o Provador Virtual?

Ao contrário de muitas ferramentas que já existem na internet e apenas fazem a sobreposição das roupas em cima da fotografia, a nova ferramenta funciona de uma forma completamente diferente. O Provador Virtual utiliza um modelo de Inteligência Artificial Generativa customizado para o universo do varejo, que é capaz de compreender a anatomia do corpo humano e o caimento dos tecidos com base nas curvas.

Essa inovação é vinculada ao Shopping Graph do Google, que possibilita que as pessoas explorem e experimentem a quantidade de roupas que quiserem na hora da compra. Mas, para isso, é necessário que tais itens estejam disponíveis na "Busca" da aba Google Shopping e até nos resultados de imagens, e, até o momento, apenas os produtos listados de "modo gratuito" estarão disponíveis para a prova online.

Como utilizar a nova ferramenta?

Busque o item de vestuário ou sapatos de sua preferência no Google; Clique no ícone ou botão "Prove o Look" disponível no anúncio ou resultado do produto; Faça o upload de uma foto sua de corpo inteiro e veja a mágica acontecer em instantes; Salve seus visuais favoritos e, se quiser, compartilhe as combinações com os amigos; Por fim, toque no botão "Comprar" para ser redirecionado ao site do lojista e finalizar a compra.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)