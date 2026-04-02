Celular da Google surpreende brasileira e viraliza nas redes; conheça o Pixel

Uma brasileira viralizou nas redes sociais ao mostrar a reação de surpresa ao descobrir que a Google possui lojas físicas e vende celulares e acessórios próprios. No vídeo, ela relata o choque ao entrar em uma unidade da empresa e perceber que a marca também atua no mercado de eletrônicos.

A repercussão foi imediata e outros internautas disseram ter tido a mesma surpresa ao conhecer os produtos da empresa, que incluem smartphones, tablets e relógios inteligentes. Os celulares da Google são conhecidos como Google Pixel e se destacam pela integração com inteligência artificial, além de recursos avançados de câmera e sistema Android sem modificações.

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Google Pixel: como são os celulares da marca

A linha mais recente, entre 2025 e 2026, inclui modelos como:

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a (versão mais acessível)

Os aparelhos oferecem ferramentas com inteligência artificial que permitem editar fotos, criar imagens, controlar aplicativos por comando e auxiliar em tarefas do dia a dia. Outro destaque é o sistema de câmeras, que registra imagens com alto nível de detalhe em diferentes condições de luz e permite ajustes com poucos toques.

Segurança e atualizações são diferenciais do Pixel

Os dispositivos também contam com recursos voltados à segurança digital e física do usuário. Entre eles estão:

Verificações de segurança em tempo real

Proteção contra roubo

Detecção de acidentes de carro

Alertas de crise

Além disso, os celulares da linha Pixel recebem até 7 anos de atualizações de sistema operacional e segurança, com melhorias contínuas ao longo do tempo.

Venda no Brasil ocorre por importação

Apesar da popularidade, os celulares Google Pixel ainda não têm venda oficial no Brasil. Os aparelhos são comercializados principalmente por meio de importação em plataformas online. Por causa dos impostos e taxas, os preços costumam ser elevados, frequentemente acima de R$ 5 mil nos modelos mais recentes.

Mesmo assim, os dispositivos atraem consumidores interessados em tecnologia avançada, especialmente pelas atualizações rápidas e integração direta com os serviços da Google.