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Google doou imagens da Amazônia de 2008 ao governo que ajudarão a validar CAR, diz ministra

O ano de 2008 é o marco temporal usado para o CAR e, segundo a ministra, o cadastro era autodeclarado e não tinha validação

Estadão Conteúdo
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A Estação "Amazônia Sempre" discutirá temas relacionados à COP 30, na capital paraense. (Foto: Filipe Frazão/ Shutterstock)

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, afirmou nesta quinta-feira (2) que o Google doou imagens em alta resolução da Amazônia em 2008 ao governo que ajudarão a validar o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Ela concedeu entrevista ao programa "Bom dia, Ministra" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Já desde 2023, a gente vem conversando com o Google, a gente viu a possibilidade, o Google fez uma doação de imagens. Então, para esses Estados que você mencionou, que é Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Pará, a gente já está com as imagens, o que vai melhorar muito a nossa capacidade de validação do CAR", afirmou.

O ano de 2008 é o marco temporal usado para o CAR e, segundo a ministra, o cadastro era autodeclarado e não tinha validação.

O (MGI), o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e o Google assinaram, na quarta, dia 1º, um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para ampliar a qualidade das informações utilizadas no CAR.

A partir de agora, esse novo conjunto de registros em alta resolução será integrado ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) e utilizado tanto nos processos de análise ambiental do CAR, conduzidos pelos órgãos estaduais, quanto em funcionalidades voltadas aos usuários do sistema, como o módulo de Cadastro Pré-Preenchido e a Consulta Pública de informações. Como as imagens serão disponibilizadas pelo Google sem custos, o ACT não envolve transferência de recursos.

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