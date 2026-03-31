Como mudar o nome do e-mail? Google libera alteração sem perder dados; entenda

Usuários do Gmail agora poderão alterar o nome de usuário do e-mail sem perder dados ou acesso à conta. A novidade foi anunciada pelo Google nesta terça-feira (31) e começa a ser liberada de forma gradual, inicialmente nos Estados Unidos.

A atualização permite que contas antigas, criadas muitas vezes na adolescência, sejam atualizadas com um novo endereço, sem a necessidade de criar outro perfil. A mudança vale para todo o ecossistema do Google, incluindo serviços como Google Drive e Google Fotos.

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Nova função permite atualizar e-mail sem perder histórico

Com a novidade, será possível trocar o endereço “@gmail.com” por outro disponível, mantendo todos os dados vinculados à conta, como arquivos, contatos, histórico e conversas.

Na prática, o usuário poderá substituir nomes antigos por combinações mais profissionais, desde que o novo endereço não esteja em uso. O recurso também pode ser utilizado por pessoas que desejam atualizar o nome associado à conta, como no caso de mudança de nome social.

E-mail antigo vira alias e continua funcionando

O endereço antigo não será excluído. Ele passará a funcionar como um “alias”, ou seja, um endereço alternativo que continuará recebendo mensagens normalmente. Além disso, o usuário poderá:

fazer login com o e-mail antigo ou o novo;

receber mensagens enviadas para ambos os endereços;

manter integração com serviços já vinculados à conta.

Função será liberada de forma gradual

Por enquanto, a opção está disponível apenas para usuários nos Estados Unidos e deve chegar a outros países nos próximos meses. Nem todas as contas já têm acesso à ferramenta. Quando liberada, a mudança seguirá algumas regras:

é possível alterar o nome de usuário apenas uma vez por ano;

o limite total é de três mudanças;

o usuário pode voltar ao nome antigo, se desejar;

o domínio continuará sendo “@gmail.com”.

A empresa orienta que os usuários façam backup dos dados antes de realizar a mudança, como medida de segurança. Também pode ser necessário refazer o login em serviços vinculados à conta, incluindo dispositivos e plataformas externas.

Para verificar se a função já está disponível, o usuário deve acessar as configurações da conta e procurar pela opção de alteração de e-mail. Caso ainda não esteja liberada, será necessário aguardar a atualização.