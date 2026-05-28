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Veja o que tem no novo centro de acessibilidade do Google no Brasil

Novo centro do Google em São Paulo reúne tecnologias assistivas, jogos adaptados e dispositivos que ajudam pessoas com deficiência a navegar, jogar e acessar computadores de forma mais inclusiva

O Liberal
fonte

Google inaugura centro de acessibilidade com games adaptados em SP (Hannah Franco/O Liberal)

O novo Centro de Engenharia do Google no Brasil, inaugurado na última quarta-feira (27) em São Paulo, também abriga o primeiro Accessibility Discovery Center (ADC) da América Latina. O espaço, instalado no complexo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na Cidade Universitária, reúne tecnologias assistivas voltadas à inclusão digital de pessoas com deficiência.

O Liberal esteve no local e conferiu de perto os equipamentos disponíveis no centro, que funciona como um laboratório de pesquisa, testes e demonstração de ferramentas acessíveis. Além de produtos do Google, o ADC reúne tecnologias assistivas de diferentes empresas para mostrar como pessoas com deficiência podem utilizar computadores, videogames e dispositivos eletrônicos de forma adaptada.

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O espaço foi criado para aproximar engenheiros, pesquisadores e a comunidade PcD do desenvolvimento de soluções acessíveis.

Entre os destaques estão controles adaptados para videogames, sensores de movimento, teclados em braile e sistemas que permitem controlar jogos apenas com o olhar.

1. Jogos controlados pelos olhos

image Tecnologia permite controlar partidas apenas com o movimento ocular em games de corrida. (Hannah Franco/O Liberal)

Um dos equipamentos que mais chamou atenção no ADC foi o sistema de rastreamento ocular usado em jogos eletrônicos. O espaço conta com o Tobii Eye Tracker 5, dispositivo conectado ao computador por USB e instalado na parte inferior do monitor.

O aparelho utiliza sensores infravermelhos para identificar os movimentos dos olhos e da cabeça. No teste realizado no centro, era possível controlar um jogo de corrida apenas olhando para diferentes pontos da tela, sem necessidade de joystick ou teclado.

2. Controle gamer adaptado

image Dispositivo da Sony foi criado para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida aos videogames. (Hannah Franco/O Liberal)

Outro destaque é o Access Controller, controle de acessibilidade desenvolvido pela Sony para o PlayStation 5. O equipamento possui formato circular e pode ser utilizado sobre superfícies planas, facilitando o uso por pessoas com mobilidade reduzida.

O controle permite trocar botões e joysticks por peças de diferentes formatos e tamanhos. Além disso, é possível criar até 30 perfis personalizados de comandos diretamente no console, adaptando a experiência para diferentes necessidades motoras.

3. Controle acessível do Xbox

image Equipamento da Microsoft aceita sensores e botões personalizados para diferentes necessidades motoras. (Hannah Franco/O Liberal)

O ADC também apresenta o Xbox Adaptive Controller, criado pela Microsoft para jogadores com deficiência física. O dispositivo funciona como uma central adaptável que aceita conexão com sensores externos, botões, joysticks menores e interruptores de pressão.

Durante a demonstração, o equipamento foi utilizado no famoso jogo do dinossauro offline do Google Chrome, que aparecia adaptado com cadeira de rodas. Cada botão pode ser configurado individualmente, permitindo criar comandos personalizados conforme a limitação motora do usuário.

4. Mouse especial e botões adaptados

image Mouse de bolinha e acionadores de pressão ajudam pessoas com deficiência a usar o computador com mais facilidade. (Hannah Franco/O Liberal)

Um dos computadores do espaço conta com recursos voltados para pessoas com limitações motoras, permitindo uma navegação mais acessível e personalizada. Entre os dispositivos disponíveis está um mouse de bolinha (trackball), que substitui o mouse tradicional e possibilita controlar o cursor com movimentos mais precisos e menos esforço físico.

O equipamento também possui acionadores de pressão, usados como comandos adaptados para substituir cliques do mouse ou executar funções específicas no computador. Os botões podem ser configurados de acordo com a necessidade do usuário, facilitando tarefas simples do dia a dia digital, como selecionar opções na tela, abrir programas e navegar na internet.

5. Transcrição automática em tempo real

image Sistema converte vídeos e áudios em texto simultaneamente em notebooks e celulares. (Hannah Franco/O Liberal)

O centro também possui sistemas de transcrição automática em tempo real. Em notebooks e smartphones, vídeos e áudios são convertidos instantaneamente em texto, permitindo acompanhamento simultâneo do conteúdo.

Outro recurso disponível é o kit portátil de indução auditiva Signet PL1/K1, voltado para pessoas com deficiência auditiva. O equipamento pode ser usado em salas, balcões de atendimento e ambientes públicos, ampliando a captação de som por aparelhos auditivos compatíveis.

6. Teclado em braile

image Dispositivo portátil transforma textos digitais em leitura tátil para pessoas cegas ou com baixa visão. (Hannah Franco/O Liberal)

Entre os equipamentos voltados à acessibilidade visual está o Focus 40 Blue, linha braile portátil da Freedom Scientific. O dispositivo funciona como uma espécie de monitor tátil conectado ao computador ou celular via Bluetooth ou USB.

À medida que o usuário navega em sites, aplicativos ou documentos, pequenos pinos móveis formam as letras em braile em tempo real. O equipamento também possui teclado próprio, permitindo digitação e navegação sem necessidade de um teclado convencional.

O Accessibility Discovery Center faz parte do novo complexo do Google em São Paulo, que também reúne um Centro de Engenharia de Segurança e um novo campus voltado ao desenvolvimento de startups focadas em Inteligência Artificial.

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