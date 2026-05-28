Veja o que tem no novo centro de acessibilidade do Google no Brasil
Novo centro do Google em São Paulo reúne tecnologias assistivas, jogos adaptados e dispositivos que ajudam pessoas com deficiência a navegar, jogar e acessar computadores de forma mais inclusiva
O novo Centro de Engenharia do Google no Brasil, inaugurado na última quarta-feira (27) em São Paulo, também abriga o primeiro Accessibility Discovery Center (ADC) da América Latina. O espaço, instalado no complexo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na Cidade Universitária, reúne tecnologias assistivas voltadas à inclusão digital de pessoas com deficiência.
O Liberal esteve no local e conferiu de perto os equipamentos disponíveis no centro, que funciona como um laboratório de pesquisa, testes e demonstração de ferramentas acessíveis. Além de produtos do Google, o ADC reúne tecnologias assistivas de diferentes empresas para mostrar como pessoas com deficiência podem utilizar computadores, videogames e dispositivos eletrônicos de forma adaptada.
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O espaço foi criado para aproximar engenheiros, pesquisadores e a comunidade PcD do desenvolvimento de soluções acessíveis.
Entre os destaques estão controles adaptados para videogames, sensores de movimento, teclados em braile e sistemas que permitem controlar jogos apenas com o olhar.
1. Jogos controlados pelos olhos
Um dos equipamentos que mais chamou atenção no ADC foi o sistema de rastreamento ocular usado em jogos eletrônicos. O espaço conta com o Tobii Eye Tracker 5, dispositivo conectado ao computador por USB e instalado na parte inferior do monitor.
O aparelho utiliza sensores infravermelhos para identificar os movimentos dos olhos e da cabeça. No teste realizado no centro, era possível controlar um jogo de corrida apenas olhando para diferentes pontos da tela, sem necessidade de joystick ou teclado.
2. Controle gamer adaptado
Outro destaque é o Access Controller, controle de acessibilidade desenvolvido pela Sony para o PlayStation 5. O equipamento possui formato circular e pode ser utilizado sobre superfícies planas, facilitando o uso por pessoas com mobilidade reduzida.
O controle permite trocar botões e joysticks por peças de diferentes formatos e tamanhos. Além disso, é possível criar até 30 perfis personalizados de comandos diretamente no console, adaptando a experiência para diferentes necessidades motoras.
3. Controle acessível do Xbox
O ADC também apresenta o Xbox Adaptive Controller, criado pela Microsoft para jogadores com deficiência física. O dispositivo funciona como uma central adaptável que aceita conexão com sensores externos, botões, joysticks menores e interruptores de pressão.
Durante a demonstração, o equipamento foi utilizado no famoso jogo do dinossauro offline do Google Chrome, que aparecia adaptado com cadeira de rodas. Cada botão pode ser configurado individualmente, permitindo criar comandos personalizados conforme a limitação motora do usuário.
4. Mouse especial e botões adaptados
Um dos computadores do espaço conta com recursos voltados para pessoas com limitações motoras, permitindo uma navegação mais acessível e personalizada. Entre os dispositivos disponíveis está um mouse de bolinha (trackball), que substitui o mouse tradicional e possibilita controlar o cursor com movimentos mais precisos e menos esforço físico.
O equipamento também possui acionadores de pressão, usados como comandos adaptados para substituir cliques do mouse ou executar funções específicas no computador. Os botões podem ser configurados de acordo com a necessidade do usuário, facilitando tarefas simples do dia a dia digital, como selecionar opções na tela, abrir programas e navegar na internet.
5. Transcrição automática em tempo real
O centro também possui sistemas de transcrição automática em tempo real. Em notebooks e smartphones, vídeos e áudios são convertidos instantaneamente em texto, permitindo acompanhamento simultâneo do conteúdo.
Outro recurso disponível é o kit portátil de indução auditiva Signet PL1/K1, voltado para pessoas com deficiência auditiva. O equipamento pode ser usado em salas, balcões de atendimento e ambientes públicos, ampliando a captação de som por aparelhos auditivos compatíveis.
6. Teclado em braile
Entre os equipamentos voltados à acessibilidade visual está o Focus 40 Blue, linha braile portátil da Freedom Scientific. O dispositivo funciona como uma espécie de monitor tátil conectado ao computador ou celular via Bluetooth ou USB.
À medida que o usuário navega em sites, aplicativos ou documentos, pequenos pinos móveis formam as letras em braile em tempo real. O equipamento também possui teclado próprio, permitindo digitação e navegação sem necessidade de um teclado convencional.
O Accessibility Discovery Center faz parte do novo complexo do Google em São Paulo, que também reúne um Centro de Engenharia de Segurança e um novo campus voltado ao desenvolvimento de startups focadas em Inteligência Artificial.
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