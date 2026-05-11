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Imagens da fábrica da Ypê mostram máquinas corroídas e ambiente insalubre; veja as fotos

A Anvisa suspendeu alguns sabões, detergentes e desinfetantes da marca após riscos de contaminação microbiológica

Victoria Rodrigues
fonte

A Anvisa orientou que aqueles que tivessem os produtos do lote contaminado, não os utilizasse em casa. (Foto: Ypê)

Na última quinta-feira (7), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e suspendeu a fabricação e a comercialização de diversos produtos da marca Ypê devido a sérios riscos de contaminação microbiológica. Com a repercussão do caso nas mídias digitais, o programa "Fantástico" mostrou, no domingo (10), alguns registros da situação insalubre de uma fábrica da marca em Amparo (SP).

As imagens divulgadas pela TV Globo foram realizadas durante uma inspeção sanitária promovida em abril, antes da decisão do órgão tornar-se oficial. De acordo com um relatório da Anvisa, também foi constatado que houve "descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo" e, por esse motivo, os produtos teriam que ser suspensos por conta da "presença indesejada de micro-organismos patogênicos”. 

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Veja as imagens da fábrica da Ypê:

image Ambiente insalubre da fábrica, que fica localizada em Amparo (SP). (Foto: Reprodução/ Fantástico)

 

 

 

 

image Máquinas corroídas na fábrica da Ypê. (Foto: Reprodução/ Fantástico) image Ralos do local enferrujados. (Foto: Reprodução/ Fantástico)

Confira os produtos contaminados:

Lava-louças

  • Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê;
  • Lava-louças Ypê;
  • Lava-louças Ypê Clear Care;
  • Lava-louças Ypê Toque Suave;
  • Lava-louças Concentrado Ypê Green;
  • Lava-louças Ypê Clear;
  • Lava-louças Ypê Green.

Lava-roupas

  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
  • Lava-roupas Líquido;
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas;
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac;
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green;
  • Lava-roupas Líquido Ypê Express;
  • Lava-roupas Líquido Ypê Power Act;
  • Lava-roupas Líquido Ypê Premium;
  • Lava-roupas Tixan Maciez;
  • Lava-roupas Tixan Primavera;
  • Lava-roupas Tixan Power Act.

Desinfetantes

  • Desinfetante Bak Ypê;
  • Desinfetante de Uso Geral Atol;
  • Desinfetante Perfumado Atol;
  • Desinfetante Pinho Ypê.

O que fazer se o seu produto for do lote contaminado?

Os produtos contaminados da Ypê pertencem aos lotes que terminam com o número 1, sendo que a numeração do lote vem acompanhada das datas de fabricação e de validade, indicadas com a escrita "Lote:" ou "L:". Para encontrar essa numeração, basta olhar a informação gravada na embalagem, debaixo do rótulo, na base ou próximo à tampa, o local depende do formato da embalagem do produto que você tem em casa.

Nesse sentido, a Anvisa orientou que quem tiver o lote contaminado dos produtos deve suspender o uso imediatamente e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê para obter informações sobre as opções de recolhimento do itens da marca.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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