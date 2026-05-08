Produtos da Ypê contaminados: veja os riscos da bactéria encontrada e saiba o que fazer

A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender a fabricação e determinar o recolhimento de diversos produtos de limpeza da Ypê trouxe à tona os riscos relacionados à bactéria Pseudomonas aeruginosa. O microrganismo foi identificado em lotes de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca.

Segundo especialistas em saúde, a bactéria pode provocar diferentes problemas de saúde, que variam de irritações na pele e nos olhos até infecções mais graves, principalmente em pessoas com imunidade comprometida ou condições clínicas pré-existentes. Saiba os riscos da bactéria e o que fazer.

O que é a bactéria Pseudomonas aeruginosa?

A bactéria Pseudomonas aeruginosa não é considerada um microrganismo comum. Presente de forma natural no solo e na água, ela se torna uma preocupação relevante para a saúde pública quando encontra condições favoráveis para contaminar o organismo humano.

Classificada como um patógeno multirresistente a antibióticos, a bactéria é acompanhada de perto por órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde, justamente pela dificuldade de tratamento em casos de infecção. Na prática, essa resistência reduz as opções terapêuticas disponíveis e pode fazer com que quadros clínicos evoluam de forma mais rápida e agressiva, especialmente em pacientes mais vulneráveis.

A Pseudomonas aeruginosa também é frequentemente associada a infecções hospitalares, nas quais encontra ambientes propícios para disseminação. Em situações mais graves, as infecções podem apresentar evolução acelerada e maior risco de complicações, incluindo taxas elevadas de mortalidade.

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Quais os riscos da bactéria para a saúde?

A contaminação por Pseudomonas aeruginosa, identificada em alguns produtos de limpeza da Ypê, pode provocar complicações graves à saúde. Entre os principais riscos estão:

Infecções no sangue (septicemia), que podem evoluir rapidamente e exigir internação;

no sangue (septicemia), que podem evoluir rapidamente e exigir internação; Doenças respiratórias , como pneumonia e outras infecções pulmonares;

, como pneumonia e outras infecções pulmonares; Infecções urinárias graves, que demandam tratamento médico imediato.

O risco é ainda maior para pessoas com o sistema imunológico comprometido, incluindo pacientes oncológicos, portadores de HIV, idosos e recém-nascidos. Indivíduos com feridas abertas ou que utilizam dispositivos médicos, como sondas, também estão mais expostos ao microrganismo.

O que diz a fabricante?

A Química Amparo, responsável pela produção da Ypê, informou que a bactéria foi detectada em seu controle de qualidade interno. A empresa ressalta que, nas condições normais de uso, como a diluição de detergentes ou lava-roupas em água e sem contato prolongado com a pele, o risco para a população em geral é extremamente baixo.

Apesar disso, a marca acatou a determinação da Anvisa e realizou o recolhimento dos produtos, apresentando laudos técnicos que atestam a segurança de suas formulações.

O que fazer se você tiver os produtos em casa?

A orientação da Anvisa é interromper imediatamente o uso. O recolhimento afeta principalmente lotes com numeração final 1, produzidos na unidade de Amparo (SP), além de lotes específicos de anos anteriores.

É importante não descartar os produtos de qualquer forma, pois o descarte inadequado pode contaminar o meio ambiente. O consumidor deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê para informações sobre troca ou devolução segura.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)