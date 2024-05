Anvisa suspende lotes de detergente Ypê por risco de contaminação biológica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, distribuição, e uso de alguns lotes de todas as versões do detergente Ypê, da empresa Química Amparo, em função do "potencial risco de contaminação microbiológica".

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira (07/05), estabelecendo uma resolução assinada por Marcus Aurélio Miranda de Araújo, gerente-geral de inspeção e fiscalização sanitária da Anvisa. A resolução, em vigor desde então, foi publicada após a empresa comunicar o recolhimento voluntário de todas as versões do produto à agência reguladora.

VEJA MAIS

O motivo do recolhimento foi a identificação de um "desvio" nos resultados de análise de monitoramento da produção, que pode gerar um "potencial risco de contaminação microbiológica". Confira a lista dos lotes atingidos pela suspensão aqui.

Os lotes suspensos incluem todas as unidades dos detergentes fabricadas nos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2022, com final de lote identificado por "1" e "3". A Anvisa alerta que esses produtos não devem ser utilizados. Até o momento, a Ypê ainda não se manifestou sobre o assunto.

Em nota, a Ypê se defendeu e alegou que não há proibição de comercialização, apenas recolhimento de lotes específicos do produto.

A Química Amparo informa que os lotes de produtos apontados pela publicação da Anvisa, já haviam sido detectados pelo controle de qualidade da própria empresa que iniciou o recolhimento voluntário dos itens há mais de um mês e comunicou à agência reguladora, em conformidade com as diretrizes do próprio órgão. Após uma rigorosa análise interna identificou-se, em alguns lotes específicos, a possibilidade de descaracterização em seu odor tradicional, sem risco à saúde ou segurança do consumidor, porém, em alguns casos perceptível ao olfato.