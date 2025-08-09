Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Como evitar ter dados roubados do celular após assalto: 5 dicas para deixar seu Android mais seguro

Perder o celular já é um transtorno, mas ter seus dados roubados pode ser ainda pior. Saiba como proteger seu Android e evitar prejuízos mesmo antes do pior acontecer

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

Sempre é bom saber como evitar perdas além do celular em um assalto ou roubo, ainda mais quando as parcelas do aparelho nem terminaram de ser pagas. Quem já passou por esse crime, ou ao menos ouviu falar de um, sabe a preocupação que surge ao pensar que os bandidos terão acesso aos aplicativos de banco, redes sociais e senhas armazenadas. O celular, hoje, funciona como um grande livro que guarda todas as nossas informações.

Para quem tem ou pretende comprar um Android, é importante saber que ele conta com um sistema operacional cheio de recursos de segurança, o que dificulta a vida dos assaltantes. Entre as opções mais conhecidas estão Samsung, Motorola, Xiaomi e Realme, além de outras marcas disponíveis no mercado.

5 dicas para deixar seu Android mais seguro contra roubos

1. Ative os bloqueios de detecção contra roubo

Dentre as funções contra roubo, o Android 15 possui:

  • "Bloqueio de aparelho offline", que bloqueia a tela do dispositivo se ele não detectar nenhuma conexão de rede.
  • "Bloqueio remoto", que permite bloquear o aparelho acessando um site.
  • "Verificação de identidade", que exige biometria ao alterar configurações essenciais do sistema.

Geralmente onde se encontra essa função é em Segurança e Privacidade, nas configurações do aparelho, mas pode mudar dependendo da marca.

VEJA MAIS

image Como liberar espaço no celular com função oculta do WhatsApp
Usuários acreditam em lixeira no app, mas processo real exige atualização de backup

image Quer se livrar dos anúncios no celular? Veja 9 dicas
Descubra como driblar os indesejados anúncios durante o uso de páginas da web pelo celular

image Como limpar o celular? Veja truques para fazer a limpeza e melhorar o desempenho do aparelho
Confira dica para manter o smartphone livre de sujeiras indesejáveis em locais de difícil acesso

2. Ative o recurso Encontrar meu dispositivo

Essa função foi aprimorada, tendo como rastreamento offline que utiliza alguns dispositivos Android próximos, localizando e bloqueando à distância.

Para ativar, vá em: Configurações (ou Ajustes) > Segurança e privacidade > Encontrar meu dispositivo. E siga as orientações na tela.

3. Use a "Pasta segura" ou "Cofre seguro"

No dispositivo há um espaço criptografado, onde acontece o armazenamento dos arquivos de forma mais segura. Na marca Samsung, o recurso aparece como "Pasta Segura"; já na Realme, é visto como "Cofre Seguro”.

Para ativar, vá em: Configurações (ou Ajustes) > Segurança e privacidade > Pasta segura/Cofre Seguro.

4. Cuidado com o desbloqueio facial de alguns modelos com Android

É recomendável a utilização de senha, PIN, padrão ou a digital, diferentemente do iPhone que tem reconhecimento facial 3D, no Android pode ser utilizado foto ou vídeo para desbloquear.

Para configurar o desbloqueio, vá em: Configurações (ou Ajustes) > Segurança e privacidade > Desbloqueio do dispositivo.

5. Oculte conteúdo sensível na tela de bloqueio

O celular tem uma opção oculta em alguns aplicativos, onde a notificação aparecerá, só não o conteúdo, até que seja desbloqueado.

Para ativar, vá em: Configurações (ou Ajustes) > Notificações > Ocultar conteúdo quando bloqueado. Em celulares da Realme, pode aparecer como "Ocultar detalhes da notificação na tela bloqueada".

Dica bônus: Ative o Bloqueador automático nos celulares Samsung

Na marca Samsung com interface One UI, ativar o "Bloqueador automático" serve para bloquear aplicativos que não são de fontes autorizadas (como downloads via navegador), além de evitar acesso por USB-C, atualizações de software não oficiais, e identificar imagens com malware em apps de mensagens.

Para ativar, vá em: Configurações > Segurança e privacidade > Bloqueador automático.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celular seguro

dicas para celular
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda