Celular Seguro: Pará é o 7º estado com mais bloqueios de aparelhos em 2025; veja como se cadastrar

O estado do Pará registrou 2.784 bloqueios de aparelhos celulares por perda, roubo ou furto em 2025, a partir do programa “Celular Seguro”, segundo o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP). Com esses números, o estado paraense ficou em sétimo lugar no ranking de maiores bloqueios entre as unidades federativas em 2025. O programa visa combater o roubo e o furto de aparelhos celulares no Brasil.

O Celular Seguro já conta com aproximadamente 3,8 milhões de usuários, conforme informação do MJSP. Em 2025, foram cadastrados mais de um milhão de CPFs no programa Celular Seguro – especificamente 1.397.614 – em todo o território brasileiro. A respeito dos telefones, houve o cadastro de 962.230 aparelhos ao longo dos 12 meses, de acordo com o MJSP.

Ainda conforme os dados do MJSP, foram realizados 98.896 bloqueios de aparelhos celulares em 2025, considerando todos os 26 estados e o Distrito Federal. São Paulo ficou em primeiro lugar na lista, com 31.477 bloqueios registrados. Com uma quantidade 44,6% menor, o Rio de Janeiro ficou em segundo no ranking, com 17.437 bloqueios.

O Pará foi o sétimo estado com mais bloqueios, com 2.784 casos, sendo o primeiro da região Norte. Os cinco estados com menos bloqueios são do Norte: Rondônia (323); Amapá (214); Tocantins (159); Roraima (145); e Acre (143).

Confira a quantidade de bloqueios por estado:

São Paulo: 31.477

Rio de Janeiro: 17.437

Bahia: 6.983

Minas Gerais: 6.561

Ceará: 4.970

Pernambuco: 4.156

Paraná: 3.055

Pará: 2.784

Rio Grande do Sul: 2.699

Distrito Federal: 2.381

Maranhão: 2.305

Amazonas: 2.279

Santa Catarina: 1.719

Espírito Santo: 1.611

Goiás: 1.582

Paraíba: 1.469

Rio Grande do Norte: 1.072

Alagoas: 1.066

Piauí: 629

Sergipe: 618

Mato Grosso: 545

Mato Grosso do Sul: 514

Rondônia: 323

Amapá: 214

Tocantins: 159

Roraima: 145

Acre: 143

Celular Seguro

Criada em dezembro de 2023, a plataforma Celular Seguro pode ser acessada pelo site ou aplicativo, disponível na Play Store (Android) e na App Store (iOS). A ideia do programa Celular Seguro é que o próprio cidadão consiga, após ter sido vítima de roubo ou furto, comunicar o crime e acionar o bloqueio do aparelho, da linha telefônica, dos aplicativos bancários e das instituições financeiras parceiras do programa.

Quando o cidadão aciona o alerta e bloqueia a linha telefônica após ser roubado ou furtado, é possível manter ativo o IMEI (número de identificação internacional de equipamento móvel) do aparelho celular. Dessa forma, a rede de telefonia pode identificar se alguém instalou um novo chip no aparelho, repassando a informação ao MJSP e às Polícias Civis estaduais.

O Celular Seguro é um programa do MJSP, resultado da colaboração entre o MJSP e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a ABR Telecom, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as operadoras de telefonia e as instituições financeiras.

Como cadastrar seu número

Baixe o aplicativo do “Celular Seguro”;

Faça login com a conta gov.br;

Aceite os termos de uso;

Clique na opção “Registrar telefone”;

Selecione “Cadastrar telefone”;

Insira os dados do celular (número, operadora, marca);

Se quiser, adicione uma pessoa de confiança;

Clique em “Cadastrar”.

Como notificar roubo, furto ou perda

Clique em “Emitir alerta”;

Selecione “Meus Telefones”, para ocorrências relacionadas aos números próprios cadastrados, ou “Telefones de Confiança”, para os de familiares ou amigos;

Preencha os dados sobre a ocorrência (data, hora, local e tipo da situação);

Clique em “Emitir alerta”;

Selecione o tipo de bloqueio, seja o “Modo Recuperação” ou “Bloqueio Total”;

Anote e guarde o número de protocolo.

Ampliação de acesso

Em 2025, até quem não possui cadastro prévio na plataforma pode registrar uma ocorrência no aplicativo em até 15 dias após o ocorrido. O cidadão vítima de roubo, furto ou perda deve acessar a plataforma com um dispositivo de outra pessoa e emitir o alerta.

Cerca de 80% dos alertas de restrição foram de pessoas que se cadastraram após um crime em 2025, segundo o MJSP.