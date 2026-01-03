Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Celular Seguro: Pará é o 7º estado com mais bloqueios de aparelhos em 2025; veja como se cadastrar

A plataforma conta com cerca de 3,8 milhões de usuários

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

O Pará é o estado da região Norte com mais bloqueios (Foto: Divulgação)

O estado do Pará registrou 2.784 bloqueios de aparelhos celulares por perda, roubo ou furto em 2025, a partir do programa “Celular Seguro”, segundo o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP). Com esses números, o estado paraense ficou em sétimo lugar no ranking de maiores bloqueios entre as unidades federativas em 2025. O programa visa combater o roubo e o furto de aparelhos celulares no Brasil.

O Celular Seguro já conta com aproximadamente 3,8 milhões de usuários, conforme informação do MJSP. Em 2025, foram cadastrados mais de um milhão de CPFs no programa Celular Seguro – especificamente 1.397.614 – em todo o território brasileiro. A respeito dos telefones, houve o cadastro de 962.230 aparelhos ao longo dos 12 meses, de acordo com o MJSP.

Ainda conforme os dados do MJSP, foram realizados 98.896 bloqueios de aparelhos celulares em 2025, considerando todos os 26 estados e o Distrito Federal. São Paulo ficou em primeiro lugar na lista, com 31.477 bloqueios registrados. Com uma quantidade 44,6% menor, o Rio de Janeiro ficou em segundo no ranking, com 17.437 bloqueios.

O Pará foi o sétimo estado com mais bloqueios, com 2.784 casos, sendo o primeiro da região Norte. Os cinco estados com menos bloqueios são do Norte: Rondônia (323); Amapá (214); Tocantins (159); Roraima (145); e Acre (143).

Confira a quantidade de bloqueios por estado:

  • São Paulo: 31.477
  • Rio de Janeiro: 17.437
  • Bahia: 6.983
  • Minas Gerais: 6.561
  • Ceará: 4.970
  • Pernambuco: 4.156
  • Paraná: 3.055
  • Pará: 2.784
  • Rio Grande do Sul: 2.699
  • Distrito Federal: 2.381
  • Maranhão: 2.305
  • Amazonas: 2.279
  • Santa Catarina: 1.719
  • Espírito Santo: 1.611
  • Goiás: 1.582
  • Paraíba: 1.469
  • Rio Grande do Norte: 1.072
  • Alagoas: 1.066
  • Piauí: 629
  • Sergipe: 618
  • Mato Grosso: 545
  • Mato Grosso do Sul: 514
  • Rondônia: 323
  • Amapá: 214
  • Tocantins: 159
  • Roraima: 145
  • Acre: 143

Celular Seguro

Criada em dezembro de 2023, a plataforma Celular Seguro pode ser acessada pelo site ou aplicativo, disponível na Play Store (Android) e na App Store (iOS). A ideia do programa Celular Seguro é que o próprio cidadão consiga, após ter sido vítima de roubo ou furto, comunicar o crime e acionar o bloqueio do aparelho, da linha telefônica, dos aplicativos bancários e das instituições financeiras parceiras do programa.

Quando o cidadão aciona o alerta e bloqueia a linha telefônica após ser roubado ou furtado, é possível manter ativo o IMEI (número de identificação internacional de equipamento móvel) do aparelho celular. Dessa forma, a rede de telefonia pode identificar se alguém instalou um novo chip no aparelho, repassando a informação ao MJSP e às Polícias Civis estaduais.

O Celular Seguro é um programa do MJSP, resultado da colaboração entre o MJSP e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a ABR Telecom, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as operadoras de telefonia e as instituições financeiras.

Como cadastrar seu número

  • Baixe o aplicativo do “Celular Seguro”;
  • Faça login com a conta gov.br;
  • Aceite os termos de uso;
  • Clique na opção “Registrar telefone”;
  • Selecione “Cadastrar telefone”;
  • Insira os dados do celular (número, operadora, marca);
  • Se quiser, adicione uma pessoa de confiança;
  • Clique em “Cadastrar”.

Como notificar roubo, furto ou perda

  • Clique em “Emitir alerta”;
  • Selecione “Meus Telefones”, para ocorrências relacionadas aos números próprios cadastrados, ou “Telefones de Confiança”, para os de familiares ou amigos;
  • Preencha os dados sobre a ocorrência (data, hora, local e tipo da situação);
  • Clique em “Emitir alerta”;
  • Selecione o tipo de bloqueio, seja o “Modo Recuperação” ou “Bloqueio Total”;
  • Anote e guarde o número de protocolo.

Ampliação de acesso

Em 2025, até quem não possui cadastro prévio na plataforma pode registrar uma ocorrência no aplicativo em até 15 dias após o ocorrido. O cidadão vítima de roubo, furto ou perda deve acessar a plataforma com um dispositivo de outra pessoa e emitir o alerta.

Cerca de 80% dos alertas de restrição foram de pessoas que se cadastraram após um crime em 2025, segundo o MJSP.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celular seguro
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

2026, ano eleitoral

Deputados paraenses avaliam 2025 e projetam cenário político para 2026

Parlamentares projetam análises para o ano de eleições majoritárias

04.01.26 9h30

POLÍCIA

Casal é morto a tiros dentro da própria casa em Barcarena

Crime ocorreu na localidade de Arapari e ninguém foi preso até o momento

03.01.26 21h02

IMPACTO

Universidades federais do Pará terão corte de mais de R$ 25 milhões no orçamento de 2026

Após aprovação da LOA 2026 pelo Governo Federal, UFPA, Ufra, Unifesspa e Ufopa terão redução de recursos que deve afetar contratos, funcionamento dos campi e capacidade operacional

03.01.26 16h00

SUJEIRA

VÍDEO: Praia de Marudá tem carros presos na areia e lixo após virada do ano

O lixo aparece concentrado em uma área que normalmente é utilizada por banhistas e turistas para lazer e recreação

02.01.26 12h40

MAIS LIDAS EM PARÁ

RELIGIÃO

Fé, gratidão e recomeço: capelas e igrejas acolhem histórias de saúde renovada em Belém

Em Belém, dentro do mais antigo hospital do Estado do Pará – a Santa Casa de Misericórdia – a capela histórica foi reaberta e reforçou a fé de pacientes e dos servidores

04.01.26 8h00

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

ALERTA

Apesar da morte de jovem paraense, Ministério da Saúde diz que raiva está sob controle no Brasil

Em 2026, a pasta deverá solicitar à OMS a certificação do País como área livre das variantes caninas da raiva

04.01.26 11h00

INVESTIMENTO

Bolão de Altamira que apostou R$ 232 mil não acerta a Mega da Virada 2025

Grupo com 100 apostadores fez aposta máxima com 20 dezenas, mas não acertou os seis números sorteados

01.01.26 17h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda