Abastecimento de água será suspenso em bairros de Belém e Ananindeua nesta sexta (13); saiba quais
Manutenção programada da Águas do Pará ocorrerá das 21h às 4h de sábado (14)
O abastecimento de água será suspenso temporariamente em bairros de Belém e Ananindeua a partir das 21h desta sexta-feira (13). A interrupção ocorre devido a uma manutenção programada da concessionária Águas do Pará para instalação de novos registros na rede de distribuição. Segundo a empresa, os serviços seguem até as 4h da manhã de sábado (14).
Durante a intervenção, também será realizado o reparo de um vazamento identificado na rede. De acordo com a concessionária, a instalação dos novos registros faz parte de uma série de ações planejadas para melhorar o sistema de abastecimento na região metropolitana. Confira, a seguir, a lista das áreas afetadas.
Em nota, a empresa informou que a medida é essencial para garantir segurança operacional. “A instalação desses registros na rede é essencial para trazer segurança operacional as operações, diminuindo a necessidade de interrupções no abastecimento em diferentes bairros, evitando desperdícios e controlando a distribuição de água em horários de maior ou menor demanda”, diz o comunicado.
Segundo a Águas do Pará, o horário foi definido para reduzir impactos à população, já que o período registra menor consumo. Após a conclusão dos trabalhos, o sistema iniciará o processo de recuperação gradual do abastecimento.
Veja os bairros de Belém afetados
Em Belém, a suspensão atinge:
- Parte da Marambaia (Conjuntos Glebas I, II e III, Costa e Silva, Basa, Rio Negro, Mendara I e II, Médici I e II, Nova Marambaia, Pedro Álvares Cabral, Magalhães Barata, Euclides Figueiredo, Vitória Régia, Ypuã, Marex e Bela Vista);
- Val-de-Cans;
- Aeroporto;
- Souza;
- Castanheira.
Bairros de Ananindeua também terão interrupção
Em Ananindeua, os bairros e conjuntos afetados são:
- Centro (Conjunto Paulo Fonteles I e II, Viver Ananindeua, Bem Viver, Vitória Maguari, Portal do Aurá I e II, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e Clodomir de Nazaré);
- Residencial Eco Independência;
- Residencial Pleno;
- Residencial Campo Grande;
- Residencial Itaoca;
- Residencial Catavento;
- Guajará I;
- Cidade Nova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- Guanabara;
- Jaderlândia;
- Atalaia;
- Parte do Coqueiro.
Orientações aos moradores
A empresa orienta que os moradores das áreas afetadas façam uso consciente da água durante o período da manutenção. A concessionária destaca ainda que o sistema de abastecimento herdado é antigo e vem passando por um processo de recuperação e modernização da infraestrutura, com intervenções estruturais necessárias.
A Águas do Pará informou que segue à disposição da população e que as demandas podem ser registradas pelos canais oficiais de atendimento:
- 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp)
- Aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS
