Abastecimento de água será suspenso em bairros de Belém e Ananindeua nesta sexta (13); saiba quais

O abastecimento de água será suspenso temporariamente em bairros de Belém e Ananindeua a partir das 21h desta sexta-feira (13). A interrupção ocorre devido a uma manutenção programada da concessionária Águas do Pará para instalação de novos registros na rede de distribuição. Segundo a empresa, os serviços seguem até as 4h da manhã de sábado (14).

Durante a intervenção, também será realizado o reparo de um vazamento identificado na rede. De acordo com a concessionária, a instalação dos novos registros faz parte de uma série de ações planejadas para melhorar o sistema de abastecimento na região metropolitana. Confira, a seguir, a lista das áreas afetadas.

Em nota, a empresa informou que a medida é essencial para garantir segurança operacional. “A instalação desses registros na rede é essencial para trazer segurança operacional as operações, diminuindo a necessidade de interrupções no abastecimento em diferentes bairros, evitando desperdícios e controlando a distribuição de água em horários de maior ou menor demanda”, diz o comunicado.

Segundo a Águas do Pará, o horário foi definido para reduzir impactos à população, já que o período registra menor consumo. Após a conclusão dos trabalhos, o sistema iniciará o processo de recuperação gradual do abastecimento.

Veja os bairros de Belém afetados

Em Belém, a suspensão atinge:

Parte da Marambaia (Conjuntos Glebas I, II e III, Costa e Silva, Basa, Rio Negro, Mendara I e II, Médici I e II, Nova Marambaia, Pedro Álvares Cabral, Magalhães Barata, Euclides Figueiredo, Vitória Régia, Ypuã, Marex e Bela Vista);

Val-de-Cans;

Aeroporto;

Souza;

Castanheira.

Bairros de Ananindeua também terão interrupção

Em Ananindeua, os bairros e conjuntos afetados são:

Centro (Conjunto Paulo Fonteles I e II, Viver Ananindeua, Bem Viver, Vitória Maguari, Portal do Aurá I e II, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e Clodomir de Nazaré);

Residencial Eco Independência;

Residencial Pleno;

Residencial Campo Grande;

Residencial Itaoca;

Residencial Catavento;

Guajará I;

Cidade Nova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

Guanabara;

Jaderlândia;

Atalaia;

Parte do Coqueiro.

Orientações aos moradores

A empresa orienta que os moradores das áreas afetadas façam uso consciente da água durante o período da manutenção. A concessionária destaca ainda que o sistema de abastecimento herdado é antigo e vem passando por um processo de recuperação e modernização da infraestrutura, com intervenções estruturais necessárias.

A Águas do Pará informou que segue à disposição da população e que as demandas podem ser registradas pelos canais oficiais de atendimento:

0800 091 0091 (ligações e WhatsApp)

Aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS