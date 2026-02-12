Capa Jornal Amazônia
Serviço de abastecimento de água chega para 14 cidades no Pará; confira os locais

Mais de 178 mil paraenses serão atendidos nos 14 municípios

O Liberal
fonte

O investimento total nas 14 cidades soma R$ 33,7 milhões (Foto: Andria Almeida)

Nesta quinta-feira (12), 14 municípios paraenses passaram a receber os serviços de captação, tratamento e distribuição de água, além da coleta e do tratamento de esgoto, da empresa Águas do Pará. Mais de 178 mil paraenses serão atendidos entre as regiões do Marajó, Nordeste e Sudeste do Pará.

O investimento total nas 14 cidades soma R$ 33,7 milhões, que serão aplicados ao longo do primeiro ano de operação. Os serviços que serão realizados incluem a perfuração de novos poços de captação, a implantação de novas redes de água e reformas nos sistemas elétrico e mecânico. As famílias com maior vulnerabilidade financeira terão direito à Tarifa Social.

Os 14 municípios que receberam os serviços são: Bagre, Melgaço, Muaná, Acará, Aurora do Pará, Concórdia do Pará, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Cumaru do Norte, Rio Maria, Bonito, Garrafão do Norte e São João da Ponta.

Municípios atendidos no Pará

Com a adição das 14 cidades, a empresa Águas do Pará passou a atuar em 64 municípios paraenses, com 3,9 milhões de pessoas em áreas urbanas sendo atendidas. Entre as cidades estão Belém, Ananindeua, Marituba, Abaetetuba, Bragança, Castanhal, Marabá, Soure, Salinópolis, Parauapebas e outros locais.

Para definir quais municípios integrarão os serviços da concessionária, são considerados o acesso rápido às informações técnicas e comerciais dos municípios, a mobilização de pessoal e os equipamentos necessários para viabilizar os serviços com qualidade, segundo a Águas do Pará.

Canais de atendimento

Os moradores das 14 cidades podem entrar em contato para tirar dúvidas e fazer reclamações nos canais de atendimento gratuitos e 24h da empresa. A concessionária disponibiliza o 0800 091 0091 para mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas, o site aguasdopara.com.br e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS, além das redes sociais (@aguasdoparaoficial).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

abastecimento de água

cidades

Belém
.
