Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Três adolescentes são apreendidos suspeitos de arremessar cão do alto de um prédio

Os adolescentes teriam arremessado o animal no rio e, depois, levado o cão até um prédio abandonado. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu

Estadão Conteúdo

Três adolescentes foram apreendidos na noite da quinta-feira, 12, por arremessarem um cão no rio e depois jogarem o animal do alto de um prédio em Itajaí, em Santa Catarina. A Guarda Municipal de Itajaí, por meio da equipe da Guarda Ambiental, foi acionada para uma ocorrência de maus-tratos a animal na Rua Domingos Braz Sedez, no bairro Cordeiros.

De acordo com relatos de testemunhas, quatro adolescentes teriam arremessado o animal no rio e, posteriormente, levado o cão até um prédio abandonado nas proximidades, de onde o teriam lançado do alto da edificação. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os três adolescentes foram localizados e encaminhados à delegacia. O Estadão não localizou a defesa dos suspeitos.

Os nomes dos adolescentes não foram divulgados.

Cão Orelha e outros crimes contra animais

É ao menos o terceiro caso recente de ataques a cães. Nas últimas semanas, tais crimes foram registrados nos Estados do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de São Paulo e geraram indignação. Entre eles está o do cão Orelha, morto após ser agredido no Estado catarinense.

O cão comunitário Orelha, de 10 anos de idade, foi encontrado agonizando após ser agredido e precisou sofrer eutanásia devido à gravidade das lesões.

Segundo as investigações, Orelha não morreu após agressões cometidas por um grupo, como divulgado inicialmente. A apuração apontou que a morte do animal foi causada por um único adolescente, que chegou a viajar para os Estados Unidos em uma excursão escolar após o crime e retornou antecipadamente ao Brasil a pedido dos investigadores.

Após a repercussão do caso, manifestações ocorreram em quase todas as capitais do País para cobrar justiça e a responsabilização pela morte do pet.

Caramelo é outro cachorro comunitário que, segundo as investigações, foi agredido na mesma praia e no mesmo mês. Na ocasião, o animal sobreviveu e foi adotado pelo delegado-geral Ulisses Gabriel.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cachorro

morte

SC

prédio

arremesso

adolescentes

apreensão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda