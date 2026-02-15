Carnaval 2026: 4 signos podem ter mudança radical no amor com eclipse

O Carnaval de 2026 será marcado por mudanças radicais na vida de alguns nativos, conforme previsões astrológicas. Um eclipse solar em Aquário, no dia 17 de fevereiro, uma terça-feira de Carnaval, promete impactar diretamente os relacionamentos.

A paixão pode surgir ou desaparecer dos corações de alguns signos durante a folia. Este evento astrológico pode gerar novas perspectivas amorosas ou encerrar ciclos já existentes.

O eclipse é visto como um marco para decisões importantes, especialmente na área afetiva. Quatro signos sentirão de forma mais intensa essa virada radical. Saiba mais!

Quais são os 4 signos mais impactados pelo eclipse

Aquário;

Leão;

Touro;

Libra.

VEJA MAIS

Aquário: clareza nos relacionamentos

Para nativos de Aquário, o eclipse no próprio signo pode propiciar encontros amorosos. Este período pode trazer clareza para a percepção de relações que não podem mais progredir, exigindo uma mudança radical.

Leão: decisões diretas no amor

Nativos de Leão serão confrontados com a necessidade de definir o status de relacionamentos. O Carnaval 2026 pode atuar como um divisor, exigindo compromisso ou o reconhecimento de que a relação era passageira.

Touro: escolha entre amor e trabalho

O eclipse solar pode gerar uma reflexão sobre a escolha entre amor e carreira para nativos de Touro. A mudança ocorrerá apenas se houver crença na possibilidade de conciliar ambos os aspectos da vida.

Libra: revelações ou novas fases

A energia do eclipse pode provocar momentos de tensão em relações de Libra marcadas por ciúmes ou manipulação. No entanto, em relações baseadas em reciprocidade e liberdade, um compromisso não oficial pode se formalizar.

Efeitos para outros signos

A influência do eclipse solar não se restringe apenas aos signos destacados. A energia de mudança também atingirá outros nativos. O céu não exclui ninguém das transformações ou da diversão durante o Carnaval 2026.

Quem não está na lista pode esperar sentir os reflexos do evento astrológico. Os efeitos do eclipse solar não se limitam ao signo solar. Ascendente e Lua também podem indicar impacto durante o Carnaval 2026.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)