Aquarianos são 'difíceis' no amor? Entenda a fama dos nativos de Aquário

Para o astrólogo João Bidu, existem 3 motivos que fazem com que o romance seja mais complexo. Veja quais são!

Victoria Rodrigues
Os aquarianos fazem aniversário entre os dias 19 de janeiro a 18 de fevereiro. (Foto: Freepik)

Você já ouviu falar que os aquarianos são um pouco "difíceis" de lidar nas relações amorosas? Para a Astrologia, esse signo pode ser considerado um modelo de liberdade, inovação e amizades, mas quando o assunto é paixão, a razão costuma tomar conta do coração. Essas características aparecem porque Aquário possui um conflito interno que transita entre o desejo de mudança e a teimosia.

"Ser 'difícil' no amor, para eles, é apenas uma forma de proteção pessoal. Eles protegem sua individualidade com unhas e dentes contra qualquer invasão emocional. Se você quer amar um aquariano, terá que aprender a soltar as rédeas", explicou o astrólogo João Bidu.

Mas por que os aquarianos são "difíceis" no amor?

Para o astrólogo João bidu, os nativos de Aquário são "difíceis" de amar por três motivos, são eles:

  • Eles possuem uma sede pela liberdade

As pessoas do signo de Aquário não gostam de relacionamentos tóxicos no qual o parceiro possa colocar regras no namoro de uma forma autoritária e dominadora. "O maior medo de um aquariano é se sentir sufocado por alguém. Para eles, a liberdade é o oxigênio que mantém a alma viva e criativa. Se o parceiro tenta controlar seus passos, o aquariano se afasta imediatamente", revelou João Bidu.

  • Prezam mais a razão ao invés da emoção

Além de serem extremamente independentes, os nativos de Aquário também preferem utilizar mais a razão em detrimento da emoção. "Eles não lidam bem com cenas de ciúmes ou excesso de carência afetiva. Para o aquariano, o amor deve ser lógico, leve e, acima de tudo, inteligente. Se o relacionamento vira um mar de cobranças, eles perdem o interesse rapidamente", pontuou o astrólogo.

  • Antes do amor, precisa ter a amizade

Os aquarianos não engatam um namoro facilmente, porque para eles, é preciso primeiro ter uma amizade sólida que pode concretizar a paixão. "Se você quer conquistar um aquariano, comece sendo um bom parceiro de conversas. Mostre que você tem opiniões próprias e que respeita a visão de mundo dele. O caminho para o coração de Aquário passa obrigatoriamente pelo cérebro do nativo", finalizou o astrólogo João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Astral
