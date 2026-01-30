Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Inferno Astral de Aquário: entenda como esse período influencia na vida dos aquarianos

Essa fase pode aparecer carregada de mudanças, desequilíbrios e de momentos impacientes

Victoria Rodrigues
fonte

Os aquarianos fazem aniversário entre 19 de janeiro e 18 de fevereiro. (Foto: Freepik)

Se você é do signo de Aquário, deve concordar que um dos períodos mais difíceis do ano é a fase do famoso inferno astral, que vem carregado de mudanças, desequilíbrios e de momentos impacientes. Mas ao contrário do que muitos pensam, esse período não é apenas marcado por acontecimentos ruins, pois também podem simbolizar a transformação de alguns aspectos da vida.

De modo geral, esse período caracteriza-se pelo fato de que o Sol está se aproximando do seu signo Natal, como se fosse mesmo uma reta final de uma fase da vida. Por esse motivo, é bastante comum os nativos de Aquário se sentirem cansados e desmotivados durante essa finalização de ciclo, porque o período representa exatamente a conclusão de um tempo para dar início ao outro na Astrologia.

Como o inferno astral influencia o signo de Aquário?

Ao longo do inferno astral, os astros podem influenciar a vida das pessoas quando os acontecimentos demoram demais a ocorrer ou até mesmo enquanto os aquarianos se sentem mais impacientes, estressados e às vezes com raiva, sem um motivo definido. Além desses sinais, também é bem provável que esses nativos não estejam abertos para novidades, o que inclusive, pode fazer com que ocorram alguns abalos na saúde mental e física.

Confira 3 características dos aquarianos durante esse período:

  • Os aquarianos são mais teimosos em discussões e argumentações;
  • Por ele ser um signo de ar, o signo de Aquário também é mais introvertido;
  • Os nativos de Aquário tendem a procrastinar em uma tentativa de reduzir a tensão e a ansiedade.

O que é o paraíso astral?

De acordo com informações do Astroszen, além do inferno astral, existe também a fase do paraíso astral na Astrologia, que poucos conhecem, mas que simboliza um período repleto de boas vibrações e boa sorte, sendo muito propício para alcançar os objetivos. Esse período ocorre quando o Sol está na quinta casa após o seu signo Natal, logo o paraíso astral de Aquário é em Gêmeos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

astrologia

signo

aquário

inferno astral

zodíaco
