O Liberal chevron right Astral chevron right

Temporada de Aquário: confira as datas, as características e a personalidade desse signo

Os aquarianos são vistos como o signo do futuro. Saiba o porquê!

Victoria Rodrigues
fonte

Os nativos de Aquário fazem aniversário entre 19 de janeiro a 18 de fevereiro. (Foto: Freepik)

A temporada dos nativos de Aquário chegou no final deste mês de janeiro e, por ser um signo leal e honrado, as pessoas costumam sempre olhá-lo como seres visionários e vanguardistas que vivem em um mundo 50 anos à frente. Somado a esse traço do futuro, os aquarianos também criam teorias fortes e quase imutáveis sobre como as coisas deveriam ser e nem sempre são teorias deste planeta.

“Poucos estereótipos são mais injustos do que chamar Aquário de instáveis. Como signo fixo, Aquário pode ser qualquer coisa, menos instável. É verdade que suas decisões são súbitas, pelo menos na superfície, o que leva muitos a chamá-lo de errático”, revelou a astróloga Marcia Fervienza em entrevista ao site Personare.

Quais as datas do signo de Aquário?

Os aquarianos fazem aniversário entre os dias 19 de janeiro e 18 de fevereiro, mas em todos os anos, a data da temporada do signo pode mudar na Astrologia. Por essa razão, é importante que, se você nasceu no primeiro ou no último dia de um signo, confira exatamente o horário em que o sol entrou, para não ter dúvidas. Em 2025, por exemplo, o sol entrou em Aquário às 17h do dia 19 de janeiro.

Qual o símbolo de Aquário?

image O símbolo de Aquário tem duas ondulações de água. (Foto: Freepik)

O símbolo do signo de Aquário é representado por um aguadeiro derramando água, que significa a transmissão da ideia de que a habilidade de inspiração é “derramada” a todos por igual, é necessário apenas saber utilizá-la. Em outros contextos, os aquarianos também são simbolizados por duas ondulações de água, que significam três aspectos: a intuição, a inteligência emocional e a criativa.

Características do signo de Aquário:

  • Elemento: Ar
  • Ritmo: Fixo
  • Polaridade: Positivo
  • Planetas: Saturno e Urano
  • Parte do corpo: Tornozelo e calcanhares.

Qual a personalidade dos aquarianos?

Os nativos de Aquário possuem um espírito bastante contestador, mas frequentemente enxergam a vida de forma original, fazendo releituras na busca do equilíbrio entre o que é puramente racional ao que é inimaginável. Já no trabalho, as pessoas desse signo são muito animadas, porque gostam de reorganizar as atividades, resolver os entraves da empresa e reativar a estrutura produtiva do local.

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, os aquarianos também são bastante sensíveis e, por isso, podem precisar fazer tratamento psicológico. “E essa sensibilidade pode trazer problemas de saúde. Alguma questão com pai ou mãe pode ser descontada na saúde ou na comida em Aquário. É muito recomendado fazer terapia, olhar para questões emocionais e dar vazão aos sentimentos”, concluiu Tuleski ao Personare.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

