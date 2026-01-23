Horóscopo de hoje, 23/01: veja a previsão para todos os signos
Veja o que esperar nesta sexta-feira (23/01) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo nesta sexta-feira (23/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo:
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
VEJA MAIS
♈ Áries (21/3 a 20/4)
Reunir pessoas significa, também, provocar discórdias, porque elas andam mais interessadas em brilhar individualmente, mesmo que equivocadas, do que se tomar o trabalho de consolidar laços de união e cooperação.
♉ Touro (21/4 a 20/5)
Enquanto você avançar, mesmo que de forma atrapalhada, o cenário irá se acomodando e se tornando favorável. Portanto, reduza o tempo da reflexão e se dedique à ação, porque assim você colherá ótimos resultados.
♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)
Passe em revista todas suas certezas, principalmente aquelas que serviram, recentemente, para alimentar disputas. As certezas são confortáveis, mas do jeito veloz que o mundo anda mudando, essas também hão de mudar.
♋ Câncer (21/6 a 22/7)
Desponta no horizonte a necessidade de romper com algumas pessoas que, eventualmente, podem ter sido importantes nalgum momento de sua vida, mas como tudo anda se transformando rapidamente, deixaram de sê-lo. Distância.
♌ Leão (23/7 a 22/8)
Se as pessoas ficam um pouco mais hostis que o habitual, em vez de sua alma se sentir ofendida e desafiada a reagir, procure aceitar a situação como um sinal de que, finalmente, os pontos nevrálgicos estão sendo tocados.
♍ Virgem (23/8 a 22/9)
No momento em que você perceber uma potencialidade, evite hesitações, siga em frente e faça o possível para começar a explorar essa oportunidade, a despeito de que ninguém aconselhe você a seguir por aí.
♎ Libra (23/9 a 22/10)
Tome as iniciativas pertinentes para satisfazer suas pretensões, contando com que, nesta parte do caminho, não haverá gente ajudando ou colaborando, até muito pelo contrário. É uma realidade que há de se ter em conta.
♏ Escorpião (23/10 a 21/11)
É tentador bater na mesa e impor suas condições, mas nada disso garantiria os resultados pretendidos, porque muito provavelmente as pessoas em questão apresentarão resistência, se sentindo ofendidas. Reflexão.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
As atitudes agressivas demonstram cansaço e impaciência e, em vez de solucionarem o que se apresenta, colocam os relacionamentos numa rota de discórdia da qual, depois, será difícil desviar. Melhor isso não.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Quando os próprios sentimentos não brindam com o bem-estar buscado, a alma se volta aos objetos exteriores, tentando equilibrar a situação. Nada de errado com isso, mas é uma situação que precisa de atenção.
♒ Aquário (21/1 a 19/2)
Melhor tomar atitudes impulsivas do que continuar esperando por um momento melhor para aliviar sua alma de tanta coisa que ficou atravessada na garganta e no corpo. Às vezes é preciso chutar o balde, ou não?
♓ Peixes (20/2 a 20/3)
Os sacrifícios que você faz por outras pessoas precisam ser administrados com mais sabedoria, porque a experiência já deve ter comprovado a você que nem todas as pessoas merecem esse tipo de atitude. Ou não?
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA