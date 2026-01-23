Horóscopo de hoje, 23/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta sexta-feira (23/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Reunir pessoas significa, também, provocar discórdias, porque elas andam mais interessadas em brilhar individualmente, mesmo que equivocadas, do que se tomar o trabalho de consolidar laços de união e cooperação.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Enquanto você avançar, mesmo que de forma atrapalhada, o cenário irá se acomodando e se tornando favorável. Portanto, reduza o tempo da reflexão e se dedique à ação, porque assim você colherá ótimos resultados.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Passe em revista todas suas certezas, principalmente aquelas que serviram, recentemente, para alimentar disputas. As certezas são confortáveis, mas do jeito veloz que o mundo anda mudando, essas também hão de mudar.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Desponta no horizonte a necessidade de romper com algumas pessoas que, eventualmente, podem ter sido importantes nalgum momento de sua vida, mas como tudo anda se transformando rapidamente, deixaram de sê-lo. Distância.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Se as pessoas ficam um pouco mais hostis que o habitual, em vez de sua alma se sentir ofendida e desafiada a reagir, procure aceitar a situação como um sinal de que, finalmente, os pontos nevrálgicos estão sendo tocados.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

No momento em que você perceber uma potencialidade, evite hesitações, siga em frente e faça o possível para começar a explorar essa oportunidade, a despeito de que ninguém aconselhe você a seguir por aí.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Tome as iniciativas pertinentes para satisfazer suas pretensões, contando com que, nesta parte do caminho, não haverá gente ajudando ou colaborando, até muito pelo contrário. É uma realidade que há de se ter em conta.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

É tentador bater na mesa e impor suas condições, mas nada disso garantiria os resultados pretendidos, porque muito provavelmente as pessoas em questão apresentarão resistência, se sentindo ofendidas. Reflexão.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As atitudes agressivas demonstram cansaço e impaciência e, em vez de solucionarem o que se apresenta, colocam os relacionamentos numa rota de discórdia da qual, depois, será difícil desviar. Melhor isso não.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Quando os próprios sentimentos não brindam com o bem-estar buscado, a alma se volta aos objetos exteriores, tentando equilibrar a situação. Nada de errado com isso, mas é uma situação que precisa de atenção.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Melhor tomar atitudes impulsivas do que continuar esperando por um momento melhor para aliviar sua alma de tanta coisa que ficou atravessada na garganta e no corpo. Às vezes é preciso chutar o balde, ou não?

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Os sacrifícios que você faz por outras pessoas precisam ser administrados com mais sabedoria, porque a experiência já deve ter comprovado a você que nem todas as pessoas merecem esse tipo de atitude. Ou não?

