O Liberal chevron right Astral chevron right

4 signos vão receber mensagens do ex nos próximos dias; saiba quais são

O céu estará em movimento, ativando histórias antigas e saudade, levando alguns a reviver relações passadas

Jennifer Feitosa
fonte

Saiba quais signos podem ser surpreendidos por mensagem do ex (Freepik)

A movimentação dos astros indica o retorno de conversas inacabadas e memórias. Sentimentos antigos podem vir à tona nos próximos dias. Assim como um evento inesperado, mensagens surpreendentes causarão o mesmo efeito. O céu estará em êxtase, conectando-se a lembranças emocionais e à comunicação.

Com os planetas ativando assuntos passados e a saudade do que já foi, alguns signos se destacam. Eles podem reviver histórias antigas, envolvendo conversas, esclarecimentos ou o retorno de sentimentos.

Principalmente, para quatro signos. Descubra se o seu está na lista abaixo!

Confira os 4 signos que podem receber mensagens do ex

  • Câncer, considerado um dos signos mais sentimentais do zodíaco, raramente deixa o passado para trás. Com a memória afetiva em evidência, a falta e o arrependimento podem impulsionar o ressurgimento do ex-companheiro.
  • Para Escorpião, um signo de forte intensidade, a mensagem pode surgir por ciúmes, desejo inacabado ou indagação. O contato pode ser direto ou indireto, como uma curtida ou comentário "ingênuo". É aconselhável ter clareza do que se busca antes de reagir.
  • Gêmeos, com sua comunicação ativa, é um alvo fácil para mensagens inesperadas. O reaparecimento do ex, como se nada tivesse mudado, é uma característica comum. Contudo, é preciso cuidado para não entrar em um ciclo vicioso. Mesmo conversas rápidas e sem intensidade podem ser problemáticas. Em muitos casos, essas interações não deveriam nem começar.
  • Peixes se entrega com intensidade e profundidade aos sentimentos. O ex-parceiro pode surgir expressando arrependimentos, buscando conversas emocionais longas e despertando sentimentos nostálgicos. Um alerta importante é não ceder ao calor do momento; mantenha-se firme ao ouvir.

Vale a pena responder o ex?

A Astrologia indica que este momento é ideal para o encerramento de ciclos e a explicação de emoções, não se limitando apenas a relacionamentos mal resolvidos. Contudo, é fundamental fazer algumas perguntas antes de responder:

  • Isso já está resolvido dentro de mim?
  • Essa conversa me traz paz ou confusão?
  • Existe espaço para algo novo ou é só saudade?

O céu aconselha a refletir sobre essas questões. O retorno de mensagens do ex não significa necessariamente que eles voltarão para a sua vida.

Em alguns casos, é um convite dos astros para reavaliar sentimentos, encerrar assuntos do passado e seguir com mais tranquilidade. Mantenha a atenção e escute os sinais.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

astrologia

signos

mensagem do ex
Astral
