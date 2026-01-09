Capa Jornal Amazônia
Astrologia: 4 signos serão recompensados por coragem e dedicação em 2026

Para alguns signos, período de sorte e conquistas está por vir

Gabrielle Borges
fonte

Veja os signos que estão com a sorte ao favor (Freepik)

Alguns dias chegam como sinal de reconhecimento e validação. A energia do momento indica que decisões tomadas com coragem e sinceridade começam a trazer resultados. Não se trata de sorte, mas das consequências de esforços emocionais e práticos.

Para quatro signos, essa fase traz uma sensação de merecimento e conquistas. Confira quais são:

Sagitário

A inspiração volta com força e a insegurança perde espaço. Você sabe o que quer e para de se desculpar por isso. Um plano começa a ganhar forma real, com energia suficiente para ser levado até o fim. Tudo flui sem esforço excessivo.

Capricórnio

O esforço e o prazer finalmente caminham juntos, trazendo equilíbrio e satisfação. O reconhecimento chega e, em vez de pesar, gera motivação para seguir adiante. As decisões recentes mostram-se firmes, responsáveis e bem planejadas, e os resultados começam a aparecer de forma concreta na sua vida.

Aquário

Sua voz ganha força e encontra apoio, tornando suas ideias mais valorizadas. Uma conversa importante flui melhor do que o esperado, abrindo portas para parcerias e colaborações valiosas. Ser fiel às próprias convicções se mostra libertador e recompensador.

Peixes

Uma validação inesperada toca profundamente e transforma sua postura. Você deixa de hesitar e passa a agir conforme seus sentimentos, seja demonstrando afeto, impondo limites ou priorizando a si mesmo. Ao assumir suas decisões sem culpa, os resultados positivos começam a aparecer.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
