O Liberal chevron right Astral chevron right

Amor de Capricórnio: confira como as pessoas desse signo são com relação ao romance

Os nativos de Capricórnio são conquistados por algumas características específicas. Veja quais são!

Victoria Rodrigues
fonte

Os capricornianos fazem aniversário entre 22 de dezembro a 19 de janeiro (Foto: Freepik)

Os capricornianos, além de serem conhecidos pela sua postura reservada e estratégica, também são vistos como aqueles que levam o amor muito a sério na vida. Por esse motivo, os nativos de Capricórnio dificilmente vão ser vistos pelos lugares se entregando em qualquer paixão que não tenha a mínima possibilidade de ser duradoura, eles querem cultivar um romance com raízes longas e profundas.

“Para Capricórnio, o amor é um compromisso que envolve cuidado, lealdade e presença. É como erguer uma casa juntos: cada gesto é um tijolo, cada palavra é uma viga que sustenta o projeto de vida a dois. Eles podem não ser os mais românticos do zodíaco, mas demonstram amor na forma de cuidar pelo bem-estar da relação”, revelou a astróloga Claudia Lisboa.

Quais os maiores desafios do signo de Capricórnio no amor?

  • Dificuldade de expressar emoções com espontaneidade

Os capricornianos possuem dificuldade em expressar sentimentos. “Por ser um signo de terra, ligado à racionalidade, Capricórnio pode ter dificuldade em demonstrar vulnerabilidade ou falar sobre seus sentimentos”, revelou Cláudia ao site Astrologia Luz e Sombra.

  • Possui tendência a se sobrecarregar com responsabilidades

Os nativos de Capricórnio procuram estar sempre ocupados, porque assim acreditam que possam merecer as conquistas. “Muitas vezes, capricornianos(as) colocam as obrigações à frente do amor, acreditando que precisam 'merecer' o afeto por meio de conquistas materiais ou profissionais”, disse a astróloga.

  • Além disso, eles tendem a ser muito exigentes

O amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro, mas os capricornianos veem o amor de outra maneira. “O desejo de que tudo seja sólido e bem-feito pode levar a críticas excessivas ou expectativas altas demais”, finalizou Cláudia Lisboa.

Como conquistar um(a) capricorniano(a)?

  • Demonstre seriedade e consistência;
  • Mostre que você é alguém confiável;
  • Valorize o esforço e tenha objetivos claros para a vida;
  • Respeite o tempo de seu(sua) companheiro(a);
  • Demonstre paciência e compreensão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

astrologia

signos

capricornio

amor

conquista
